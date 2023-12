Een week geleden kwam er op het Yas Marina Circuit een einde aan een historisch Formule 1-seizoen: niet eerder was een coureur zo dominant als Max Verstappen in 2023. De race in Abu Dhabi markeerde ook het einde van het tweede jaar dat Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk de sport van commentaar voorzien voor streamingdienst Viaplay. Voor aanvang van het seizoen spraken zij op Motorsport.com hun verwachtingen uit voor 2023. Kregen ze gelijk of zaten ze er faliekant naast? We confronteerden ze in Abu Dhabi met hun eigen uitspraken.

Voordat we beginnen, hoe hebben jullie het afgelopen Formule 1-seizoen ervaren?

Heemskerk: “Ik heb een leuk seizoen gehad. Doordat het ons tweede jaar was, ging het allemaal net even wat soepeler. Iedereen in de paddock weet inmiddels wie we zijn, wat het gemakkelijker maakt om overal binnen te komen en dingen te regelen. Dat zorgde voor wat meer ontspanning. En doordat het ons tweede jaar was, ervoeren we ook minder druk. Dus alles bij elkaar heb ik eigenlijk wel een heel leuk jaar gehad.”

Valkenburg: “Voor mij geldt hetzelfde. Naast mijn rol als commentator ben ik meer grote interviews gaan doen, die ook in de andere landen waarin Viaplay actief is, werden uitgezonden. Ik had het hierdoor heel druk, maar doordat ik veel in de paddock aan het werk was, zijn er ook vriendschappen ontstaan met mensen die bij de teams werken. Dat droeg er ook toe bij dat het een heel leuk jaar was. Ondanks dat er geen sprake was van een titelstrijd, heb ik me kostelijk vermaakt.”

Goed. Time to get down to business. Melroy, jij zei in maart dat Mercedes wel eens dusdanig veel van de W13 kon hebben opgestoken dat ze met de W14 weer mee zouden kunnen doen. En dat ze dit jaar een serieuze concurrent van Red Bull zouden kunnen zijn.

Heemskerk lachend: “Ik ben blij dat ik in elk geval het woord ‘zouden’ heb gebruikt! Mercedes is dit jaar dan misschien wel een plekje hoger in het kampioenschap geëindigd, ze zijn natuurlijk niet eens in de buurt gekomen van Red Bull. Er stond geen enkele druk op Red Bull. Ze waren zo dominant, simpelweg doordat de auto zo goed was in combinatie met Max.”

Valkenburg: “Ik vind het toch wel een beetje stuitend dat Mercedes nog altijd zo zoekende is. Ze zijn klem komen te zitten door de keuzes die ze gemaakt hebben ten aanzien van het chassis. Maar ik heb ondertussen niet het idee dat ze begrijpen wat er nou precies mis is met de auto. Ze zullen deze winter het tegendeel moeten bewijzen.”

Heemskerk: “Met betrekking tot wat ik begin dit jaar over Mercedes zei: vorig jaar zag je een duidelijke stijgende lijn naarmate de auto verder werd ontwikkeld. Ik had de verwachting dat ze dit jaar op dezelfde voet door zouden gaan. Maar dat gebeurde niet.”

Valkenburg: “Doordat er dus een plafond zit aan hun concept.”

Heeft Mercedes de zaakjes volgend jaar beter orde?

Valkenburg: “Ik vraag me dus af of ze daadwerkelijk begrijpen op welke route ze zitten. Daarnaast liggen ze zo ver achter op Red Bull terwijl ze niet meer budget hebben: hoe moeten ze het gat gaan dichten? Het team bestaat in grote lijnen nog wel uit dezelfde mensen als waarmee ze de Formule 1 jarenlang gedomineerd hebben, dus in principe zouden ze de auto voor elkaar moeten kunnen krijgen. En kennelijk is er onder het huidige technische reglement maar één weg die naar Rome leidt, want iedereen gaat richting hetzelfde concept. Maar doordat Red Bull als eerste goed zat, liggen zij op die ene weg ver voor op de rest.”

Heemskerk: “De enige vraag is eigenlijk: waar ligt het plafond van dat concept? Als Red Bull nog een tijdje door kan blijven ontwikkelen, dan blijven ze voorlopig nog wel even vooraan. Pas als ze op een gegeven moment vast beginnen te lopen, kan de rest weer een beetje aanhaken.”

Valkenburg: “Alles draait om bandenslijtage. In de kwalificatie rijdt iedereen ongeveer even hard, maar waar Red Bull het verschil maakt, is hoelang zij de banden in leven kunnen houden tijdens een stint. Red Bull lijkt op dat vlak zelfs pace over te hebben. En dat moet eng zijn voor de rest.”

Foto: Andy Hone / Motorsport Images Charles Leclerc met de Ferrari SF-23.

Nelson, toen we het eerder over Ferrari hadden, zei jij dat het volledig zou aankomen op de motoraanpassing die het team naar verluidt had doorgevoerd.

Valkenburg: “De motor is beter geworden, maar de rest is nog niet goed genoeg. Ook zij zijn erachter gekomen dat het concept waarmee ze rijden, een te laag plafond heeft vergeleken met het concept waarvoor Red Bull heeft gekozen. Maar Ferrari is de auto wel steeds beter leren begrijpen naarmate het seizoen vorderde. Ook op operationeel vlak zag het er beter uit: ze kwamen gemakkelijker tot de juiste set-up, de pitstops verliepen gesmeerder en ze namen ook betere strategische beslissingen.”

Melroy, jij stipte aan dat er met de komst van Frederic Vasseur opnieuw een wisseling was in de teamleiding en merkte op dat het niet goed is voor de prestaties van een team als er op dat niveau steeds weer dingen veranderen. Je had ook zo je twijfels bij de keuze voor Vasseur. Zij die twijfels inmiddels weggenomen?

Heemskerk: “De reden waarom ik twijfelde, was dat hij het tij bij Sauber ook niet heeft weten te keren…”

Valkenburg: “Dat ben ik niet met je eens. Sinds 2017 speelde Sauber steevast een bijrol in de Formule 1, door een gebrek aan budget, maar vorig jaar waren ze het zesde team.”

Heemskerk: “Ik twijfel nog steeds of hij de man is die Ferrari terug naar de top kan leiden en ook de volledige support van de top van Ferrari weet te behouden. Ik denk nog altijd niet dat hij de man is die dat gaat doen.”

Valkenburg: “Of Vasseur gaat slagen of niet, hangt inderdaad in grote mate af van het management van Ferrari. Wij zien natuurlijk altijd die lach, maar ik denk dat hij politiek handiger is dan we denken.”

Het was niet een heel gedurfde voorspelling maar hij is wel uitgekomen: Red Bull Racing zou er volgens jullie vanaf de eerste race weer staan.

Heemskerk lachend: “Ja, maar ik had niet verwacht dat ze zó ver voor zouden liggen. Vanaf het moment dat de RB19 voor het eerst de pitbox uitreed, was die al zo veel beter dan de RB18. Het gat was aan het begin van het seizoen groter dan het eind vorig jaar was. Volgens mij had ik ook gezegd dat als Red Bull onder druk zou komen te staan, het team het richting 2024 lastiger zou gaan krijgen, vanwege de straf die ze hadden gekregen voor het overschrijden van het budgetplafond. Maar ze hebben nooit onder druk gestaan, waardoor ze vrij vroeg de focus naar volgend jaar konden verleggen. En daardoor staan ze er volgend seizoen ook gewoon weer.”

Valkenburg: “Het meest interessante punt gaat zijn of ze die continuïteit in de organisatie vast weten te houden. Want je kan er de donder op zeggen dat andere teams gaan proberen om mensen bij Red Bull weg te kapen. Het team zal niet altijd blijven zoals het nu is. Maar zolang dat nog wel zo is, moet je er natuurlijk de vruchten van plukken. Ze hebben dit jaar nauwelijks tegenslag gehad. Een keer een aandrijfas in Jeddah en er waren wat problemen in Baku. Zelfs in Singapore hadden ze misschien nog kunnen winnen, als de safety car anders had uitgepakt. En als dat dan je slechtste weekend is, dan heeft de concurrentie een jaar om te janken. En dat terwijl Red Bull volgens mij heel vaak het achterste van de tong niet heeft laten zien. Dat maakt het ook zo lastig voor de andere teams. Want waar moet je naartoe werken? Misschien heeft Red Bull nog wel wat in de tas zitten en is er nog veel meer mogelijk dan wat ze dit jaar hebben laten zien. Dat moet een beangstigende gedachte zijn als je Toto Wolff of Fred Vasseur bent.”

Dat Red Bull niet het achterste van de tong heeft laten zien, zou dat ook te maken kunnen hebben met dat ze niet willen dat de FIA en de Formule 1 gaan ingrijpen?

Heemskerk: “Dat zou heel goed kunnen.”

Valkenburg: “Volgens mij is iedereen in de Formule 1 tegen een balance of performance, al weet je het tegenwoordig nooit zeker met de FIA en FOM. Ik denk echter dat het meer is om de concurrentie niet wijzer te maken. Want de andere teams zijn nu allemaal naar een punt toe aan het werken, alleen: als je niet helemaal zeker weet waar dat punt ligt, dan sta je straks tijdens de wintertest misschien wel weer achter je oren te krabben.”

Met betrekking tot de straf die ze hadden gekregen voor het overschrijden van het budgetplafond: Red Bull mag graag benadrukken dat het toch echt een zware straf is geweest.

Heemskerk: “Maar dat geloof ik ook wel. Als we weer een seizoen hadden gehad als in 2021, dan hadden ze het tegen het einde echt heel zwaar gekregen, omdat ze dan niet op hetzelfde tempo hadden kunnen ontwikkelen als de concurrentie. Maar nu was er helemaal geen reden voor Red Bull om hard door te ontwikkelen. Het draaide vooral om het nog beter begrijpen van de auto en de voorbereidingen op 2024.”

Valkenburg: “Het hielp Red Bull natuurlijk ook enorm dat alle updates van Mercedes en Ferrari erop gericht waren om dichter bij Red Bull te komen. Niet om voorbij Red Bull te komen. Want niemand achtte dat mogelijk voor dit jaar. Nou, dat is voor een team wel een lekkere positie om in te zitten.”

Foto: Andy Hone / Motorsport Images Fernando Alonso viert zijn derde plaats in Brazilië.

Jullie spraken de verwachting uit dat Aston Martin zich in de strijd met Alpine en McLaren ging mengen voor de titel best-of-the-rest.

Valkenburg: “En dat is ook zo gebleken. Maar we hebben het over een team in transitie. Ze zijn halverwege het seizoen van fabriek gewisseld en tegen verschillende dingen aangelopen die ook van invloed waren op de ontwikkeling van de auto. Ze hadden een auto met een smalle window. Wanneer het circuit en de omstandigheden bij de auto pasten, ging het top. Zo waren er aan het begin van het jaar veel medium speed-circuits, waarop de auto redelijk goed liep. De tweede helft van het jaar verliep natuurlijk vrij desastreus. Maar ik vind het wel knap dat ze het tij in Austin hebben weten te keren. Mexico was dramatisch, maar daarna zaten er wel weer goed bij.”

Heemskerk: “Ik heb bij Aston Martin een beetje hetzelfde gevoel als bij Mercedes. Dat ze een auto hadden gebouwd waar ze in eerste instantie wel wat mee konden, maar dat ze vervolgens de wagen gingen ontwikkelen en nu niet meer zo goed begrijpen welke kant ze op moeten.”

Valkenburg: “Ik denk dat ze er inmiddels wel achter zijn waar ze naartoe moeten gaan met de ontwikkeling.”

Heemskerk: “Ik twijfel daaraan. Het klopt dat ze een smalle window hebben, dus het is vooral zaak dat ze die window breder maken voor volgend jaar. Ik ben er nog niet van overtuigd of ze wel weten hoe ze dat moeten gaan doen.”

Valkenburg: “Ze gaan in elk geval met een fijner gevoel de winter in dan Mercedes.”

Nelson, je zei voorafgaand aan het seizoen dat er geen reden was waarom Alpine dit jaar achter McLaren zou moeten staan, gezien de middelen waarover dat team beschikt. Alpine werd uiteindelijk vrij ver achter McLaren en Aston Martin zesde in het kampioenschap.

Valkenburg: “Het is schandalig dat ze er maar niet weten uit te halen wat erin zit. Maar dat zien we natuurlijk al meer dan een decennium bij dit team. Wat mij wel opvalt, is dat het team fundamenteel beter is gaan presteren nadat Otmar Szafnauer en enkele anderen waren weggestuurd. Het is nog altijd niet goed genoeg, maar het is wel beter geworden.”

Heemskerk: “Het is hetzelfde verhaal als bij Ferrari, maar misschien nog wel extremer. De top van het bedrijf heeft bepaalde verwachtingen van het team die in mijn optiek niet realistisch zijn. Ze willen in een paar jaar tijd ‘eventjes’ wereldkampioen worden. Ze zijn heel ambitieus. Maar wat ze keer op keer doen is de helft eruit trappen en weer met een schone lei beginnen. Op die manier blijf je tegen bepaalde zaken aanlopen waardoor je uiteindelijk geen stap verder komt.”

Valkenburg: “Ze vallen steeds in herhaling bij Alpine. En het is ook zo kleurloos. De onderlinge strijd tussen Gasly en Ocon was op het eind best grappig. Maar als je het hebt over teams waar het leuk is om te werken, dan is Alpine een team waar je eigenlijk niet wil zitten. En dat is gevaarlijk, want waarmee maak je het verschil als team nu we een budgetplafond hebben? Met de mensen. En die gaan tegenwoordig niet per se naar de teams toe die het best betalen, maar naar de teams waar het leuk is om te werken en waar ze mogelijk successen kunnen gaan vieren. Alpine is het gewoon niet. Het staat in schril contrast met McLaren.”

McLaren praatte zich aan het begin van het jaar erg omlaag bij de presentatie. Ze leken zelf weinig van het seizoen te verwachten, maar gedurende het jaar kwamen ze sterk naar voren.

Valkenburg: “Uiteindelijk hebben ze helemaal waargemaakt wat ze bij de launch zeiden. Ze vertelden: 'We zullen er aan het begin van het seizoen niet goed bij zitten. We zijn vorig jaar van koers veranderd, waardoor we het seizoen eigenlijk beginnen met de auto van september.' En dat was te zien. In Oostenrijk kwamen ze, zoals ze ook hadden aangekondigd, met een grote update en vanaf dat moment zijn de prestaties altijd goed geweest, op Las Vegas na. Dat is ontzettend knap. Wat Zak Brown goed heeft ingezien is dat het met bepaalde mensen op belangrijke posities niet werkte en dat hij andere mensen binnen de organisatie meer ruimte moest geven. En die blijken nu hele goede beslissing te nemen.”

Je doelt op Andreas Seidl die naar Sauber is vertrokken en Andrea Stella die vanuit de eigen gelederen als nieuwe teambaas naar voren werd geschoven.

Valkenburg: “Dat heeft heel goed uitgepakt.”

En dat terwijl we eerder allemaal zo hoog opgaven over Seidl.

Valkenburg: “Ja, je hoort nu ineens hele andere verhalen in de paddock! Hij zou langzaam zijn met het nemen van beslissingen en geen enkele risico willen nemen. Dat kan natuurlijk ook een politiek spelletje zijn dat gespeeld wordt, maar dat neemt niet weg dat Stella zichzelf heeft bewezen. Hij communiceert helder en heeft duidelijke strepen in het zand getrokken voor Norris en Piastri als het gaat om wat wel en niet kan in een onderling duel. Het is niet normaal wat McLaren dit seizoen heeft laten zien.”

Heemskerk: “Het is inderdaad ontzettend indrukwekkend wat McLaren dit jaar heeft gedaan. Die groeicurve is echt heel knap.”

Valkenburg: “Zij begrepen hun auto en namen dit jaar alleen maar juiste beslissingen. Het is nu de vraag of ze die lijn door kunnen trekken naar volgend jaar en dan de vaste nummer twee kunnen zijn, wat ze sinds de zomerstop eigenlijk al zijn.”

Jullie dachten eerder dat Aston Martin de grote verrassing zou worden.

Valkenburg: “Gezien de verwachtingen die we voor de start van het seizoen hadden, is McLaren ook een grote verrassing geworden. En Williams. Dat team heeft onder James Vowles een kleine transformatie ondergaan. Ze hadden niet de beste auto, maar het zelfvertrouwen waarmee het raceteam beslissingen nam als er bijvoorbeeld van slicks naar regenbanden moest worden gewisseld of andersom, was enorm. Het was alle ballen op Albon, maar tegelijkertijd gingen ze op de meest menselijke manier met Sargeant om die ik ooit in de Formule 1 heb gezien. Ik ben erg onder de indruk van wat Williams liet zien.”

Heemskerk: “James Vowles was vlak voor de testdagen nieuw in het team gekomen, maar hoe hij zich profileert in de paddock en het team runt, is echt heel goed. Op een heel menselijke manier, inderdaad.”

Valkenburg: “Ik denk dat een ander team meer druk op Sargeant zou hebben gezet, wat waarschijnlijk averechts zou hebben gewerkt. De beslissing om Sargeant in die auto te zetten, was nog van Jost Capito. Een erfenis van de vorige teambaas dus. Maar Vowles zag in dat het een goed joch is die zeker niet ongetalenteerd is en nam zich voor om alles uit hem te halen wat er in zit en dan aan het einde van de contractperiode maar verder te zien. Ik vermoed dat het een tweejarige verbintenis betreft, waardoor Williams ook voor volgend jaar aan Sargeant vastzit. Maar in plaats van hem eruit te werken, heeft Vowles ervoor gekozen om hem zo goed mogelijk te begeleiden, wetende dat het team toch nog in de opbouwfase zit en met Alexander Albon een rijder heeft waarmee het verder kan groeien. Ik denk dat Nyck de Vries heel graag de steun zou hebben gekregen die Logan Sargeant dit jaar heeft gehad. Dan had het seizoen van Nyck er waarschijnlijk heel anders uitgezien.”

Heemskerk: “En nog een andere verrassing was Liam Lawson, die erg sterk inviel voor Daniel Ricciardo. Ik was heel blij dat hij de kans kreeg en hij deed het ook echt heel goed.”

Valkenburg: “Maar hij is ook slim geweest. Hij wist dat hij volgend jaar geen racezitje zou hebben in de Formule 1, doordat het team al rond was met Ricciardo. En daardoor reed hij niet met het idee in zijn achterhoofd dat elke ronde een auditie was. Hij pushte daarom niet te hard, maar wachtte juist af om te zien of een race naar hem toe kwam. Hij liet zich niet gek maken en die rust zorgde ervoor dat hij presteerde.”

Oscar Piastri is de rookie van het jaar geworden.

Heemskerk: “Terecht. Aan het begin van het seizoen riep iedereen dat hij de coureur zou worden die Max en Lewis ging aanpakken. Ik was aanvankelijk sceptisch, maar hij is een heel intelligente rijder gebleken. Je ziet hem de rust bewaren. Zo zit hij op vrijdag vaak niet van voren, maar leert hij zo verrekte snel dat hij een dag later wel vooraan meedoet en zeker op de racedag heel dicht in de buurt van Norris zit. Hij werd gaandeweg het jaar steeds beter. Hij probeerde gewoon zoveel mogelijk te absorberen. En dat is mijn inziens ook zijn kracht: alle informatie heel snel tot zich nemen. Tegen het einde van het seizoen was hij Norris geregeld aan het pushen.”

Valkenburg: “Ik ben het met je eens, maar er is nog werk aan de winkel als het gaat om racepace. Dat is echt nog wel een groot verbeterpunt bij Piastri. Nu ben ik misschien heel streng voor iemand die net zijn eerste seizoen achter de rug heeft hoor. Maar als hij die grote coureur moet worden waarvan we met zijn allen denken dat hij die kan gaan worden, dan moet de racepace beter.”

Tot slot Nyck de Vries. Jullie hadden beide de verwachting dat hij AlphaTauri-teamgenoot Yuki Tsunoda op een zeker moment wel de baas zou zijn. Waardoor is het daar niet van gekomen? Kreeg hij niet genoeg tijd of was het simpelweg niet goed genoeg wat hij liet zien?

Heemskerk: “Beide. Ik had echt verwacht dat Nyck er beter bij zou zitten.”

Valkenburg: “Maar hij vormde gewoon geen match met die auto.”

Heemskerk: “Misschien was de druk die hij zichzelf oplegde maar ook vanuit het team kwam te hoog. En als je er dan niet gelijk bij zit, dan loop je de rest van de tijd achter de feiten aan. En dan wordt het gewoon een heel pijnlijk verhaal. Nyck was niet snel genoeg, maar ik ben tegelijkertijd van mening dat Helmut Marko veel te snel was met de beslissing om hem eruit te gooien.”

Valkenburg: “We moeten niet vergeten hoe lastig het is om te debuteren met een auto die zo lastig is als de AlphaTauri was aan het begin van het jaar. Dat hielp ook zeker niet mee. Hij had heel veel problemen met het op temperatuur brengen van de banden in de kwalificatie, kampte met remproblemen en de voorkant van de auto deed vaak niet wat hij graag wilde. Ik vind het mooi voor Nyck dat hij nu alsnog bij Toyota aan de slag kan, maar er had echt meer in gezeten in de Formule 1. Met een betere auto, wat meer support en wat minder druk.”