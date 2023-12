Een blik op de eindstand in het Formule 1-wereldkampioenschap laat zien dat Max Verstappen het hele seizoen aan het domineren was, maar tijdens de openingsfase van het jaar leek het erop dat de Nederlander een zware taak had om zijn teamgenoot Sergio Perez te verslaan. De Mexicaan hield goed stand en kon zelfs even dromen van het leiden van het kampioenschap. Toch kwam er ergens in het seizoen de klad bij de 33-jarige coureur erin, volgens de Viaplay-analisten Tom Coronel, Giedo van der Garde en Christijan Albers was het omslagpunt tijdens de Grand Prix in Miami. Dat laten ze weten in het jaaroverzicht van de sportzender.

Op zaterdag zag het er niet naar uit dat Verstappen in Florida een grote stap naar het prolongeren van de titel kon zetten. De Nederlander had zijn hoop gevestigd op een snelle ronde in de slotminuten van Q3, maar na een crash van Ferrari-man Charles Leclerc kon daar een streep door. Verstappen moest van P9 beginnen, terwijl Perez pole greep. "Ja, dit kan gebeuren op een stratencircuit, maar dit is wel klote", vertelde een teleurgestelde Verstappen na de sessie. Coronel kijkt terug op dat moment en zegt met een grote glimlach: "Dan heb je wel kans als Perez toch? Nee!"

Video: De crash van Leclerc, waardoor Verstappen kansloos leek voor de zege

In de race bleek al snel dat de pace van Verstappen buitengewoon goed was. Van der Garde kan wel verklaren hoe dat kwam. "Hij was kwaad, en niet zo'n beetje ook", herinnert de voormalig F1-coureur zich. Binnen no time sneed Verstappen door het veld en ook Perez moest eraan geloven. Geholpen door DRS kon de Nederlander zijn teamgenoot buitenom in bocht een inhalen. Ondanks een dominante zaterdag moest Perez zich dus tevreden stellen met een tweede plek. "Dat is voor het ego van een coureur als Perez natuurlijk wel pijnlijk", noemt Albers. Coronel laat in duidelijkere bewoordingen weten wat volgens hem het gevolg van het verliezen van de zege in Miami voor Perez was. "Dat was de KO op de neus van Perez."

Video: De 'KO op de neus van Perez'

De constatering van Coronel snijdt ergens wel hout, want sindsdien verloor Perez elk weekend terrein op zijn teamgenoot en ging de winst geen enkele keer zijn kant meer op, terwijl Verstappen de ene na de andere Grand Prix op zijn naam schreef. Uiteindelijk is het gat opgelopen tot 290 punten, een ongekend record.