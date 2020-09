Vettel verwelkomt Gasly bij 'winnaarsclub' van AlphaTauri

Vettel reed twaalf jaar geleden in dienst van Toro Rosso naar zijn eerste F1-zege op het circuit van Monza. De coureur pakte destijds de overwinning in zijn derde seizoen in de Formule 1. Gasly deed afgelopen weekend hetzelfde, maar nu staat het team bekend als AlphaTauri. Het was voor de renstal van Franz Tost pas de tweede zege. Het was voor Gasly juist een indrukwekkende ommekeer nadat de coureur uit Rouen een jaar geleden weggestuurd werd bij Red Bull Racing, het team waar hij twaalf races actief was. De Red Bull-situatie van Gasly, er werd gespeculeerd over eventuele promotie naar de hoofdmacht, was tijdens de persconferentie voorafgaand aan de Toscaanse GP eveneens een van de thema’s.

Gevraagd of hij berichten had gekregen van Red Bull-adviseur Helmut Marko, zei Gasly: “We hebben nog niet echt kans gehad om te praten [over eventuele promotie naar Red Bull], maar Helmut heeft me gefeliciteerd in Monza, Christian [Horner] heeft mij ook een bericht gestuurd. Beiden waren erg blij dat ik succes had. Wat er in de toekomst gaat gebeuren weet ik niet, daar heb ik op dit moment nog niet aan gedacht. Ik heb het ook niet met hen besproken. Maar het is duidelijk dat Toro Rosso, Seb noemde dat ook toen hij me maandag belde, niet vaak wint. We zijn de enige twee coureurs die gewonnen hebben namens het team, hij won in 2008 en pakte vervolgens vier kampioenschappen met Red Bull. Ik ben heel blij dat ik nu samen met hem in de winnaarsclub van dit team zit. We zullen zien wat er in de toekomst gaat gebeuren. Op dit moment vier ik m’n zege gewoon met dit team, met AlphaTauri. We hebben tot het eind van dit jaar nog veel races te gaan en we moeten zorgen dat we blijven presteren. Daar ligt de focus momenteel op.”

Voorbereiding op Mugello

Gasly verklaarde dat de overwinning wel degelijk invloed heeft gehad op zijn voorbereiding voor de Toscaanse GP, maar de coureur maakt zich geen zorgen: “Ik realiseerde mij dat het winnen van een Formule 1-race, zeker als je voor het eerst wint, wel degelijk invloed heeft. Dat was redelijk krankzinnig, moet ik zeggen”, aldus Gasly. “Ik ga niet liegen, het is heel intens. Ik heb niet echt tijd gehad om tot mezelf te komen en om te beseffen wat er gebeurd is. Maar het is iets wat je maar eens in je leven meemaakt, het moet gebeuren en het hoort bij mijn werk. Het is ook m’n werk om komend weekend weer op de afspraak te zijn. Daar ben ik mij bewust van. Ik heb alle voorbereidingen afgerond en ik heb maandag, dinsdag en woensdag hard getraind, ondanks dat het druk was. Ik voel me helemaal klaar voor dit weekend.”

Met medewerking van Luke Smith