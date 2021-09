Vettel verwacht snel nieuws over toekomst bij Aston Martin

De viervoudig wereldkampioen tekende vorig jaar een deal “voor 2021 en daarna” bij Aston Martin, maar het team moet officieel nog bevestigen wat het volgend seizoen gaat doen met de coureurs. Vettel is dit seizoen de kopman gebleken bij het voormalige Racing Point. Hij scoorde in Azerbeidzjan een podium en heeft het dubbele aantal punten van teamgenoot Lance Stroll. Teambaas Otmar Szafnauer verklaarde vorig weekend in Zandvoort dat er “niets moeilijks” was aan de contractverlenging van Vettel, maar dat er enkel nog gekeken moest worden naar de juiste timing en de laatste details.

Na een paar drukke dagen op de rijdersmarkt met Valtteri Bottas, George Russell en Alexander Albon die van team wisselen, verklaarde Vettel donderdag dat er over hem nog “geen nieuws” te melden is. “Ik ben in gesprek met het team, ik denk dat we snel een antwoord zullen hebben, maar op dit moment is er nog geen nieuws”, aldus Vettel. De Duitser wilde weinig loslaten over de status: “Ik praat er niet graag over, ik kan er weinig over zeggen”, vervolgde Vettel. “We zijn met elkaar in gesprek en ik geniet van het samenwerken met dit team. De sfeer is geweldig en ik geloof dat de toekomst er heel goed uitziet. Natuurlijk maak ik me geen zorgen. Ik denk dat er snel een antwoord komt.”

Wel gaf Vettel zijn mening over de overstap van Russell naar Mercedes, evenals het feit dat Albon terugkeert in F1. “Het is een mooie week geweest”, voegde Vettel toe. “Het is mooi om te zien dat George de kans op promotie krijgt, het is mooi om te zien dat Alex terugkomt. Met zijn talent verdient hij zeker een plek in de Formule 1.”