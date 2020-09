Vettel stilaan moedeloos: "Het hele Ferrari-team lijdt hieronder"

Ferrari is aan een bijzonder moeilijk seizoen bezig met een absoluut dieptepunt in de eigen Grand Prix van Italië. Op Monza kwalificeerden Leclerc en Vettel zich in de buik van het peloton. Vettel viel tijdens de race uit met een ontplofte remleiding, Leclerc maakte een spectaculaire crash bij het uitkomen van de Parabolica.

Vettel gaf eerder al aan dat het maar goed was dat er dit jaar geen tifosi waren toegelaten in de tribunes, wat de afgang iets minder pijnlijk maakte, maar geeft ook toe dat hij stilaan moedeloos wordt van dit kansloze seizoen. “We moeten het hoofd hoog houden, maar ik moet zeggen dat nu nu misschien een beetje naar beneden hangt”, aldus Vettel. “Er zijn geen makkelijker oplossingen in het leven en we zitten in deze positie omdat we dat wellicht verdienen. We zijn allemaal aan het afzien in dit team, ik ook. Alles gebeurt om een reden en er is ook een reden waarom we traag zijn. Het is moeilijk en ik ben niet de enige die eronder lijdt.”

Vettelbeseft ook dat er geen snelle oplossing is voor Ferrari, maar stelt dat het team gewoon verder moet en zich elk weekend moet blijven concentreren. “We hebben nog veel races te gaan en veel om te begrijpen, dus er is nog veel werk voor de boeg. We moeten ons daarom concentreren. Als je zou kunnen kiezen, zou je niet in de positie willen zitten,. Ik wil vooraan meedoen, niet achteraan, Maar ons heb je niet te kiezen en moet je het doen met wat je hebt. We moeten dus het hoofd hoog houden, hoe moeilijk dat ook is.”

