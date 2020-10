Vettel staat open voor race voor F1-coureurs in dezelfde auto

Het bijprogramma van de F1-race op de Nürburgring komend weekend is vrij beperkt met de Renault Clio Cup en de Touring Car Legends. De Formule 2 komt pas in Bahrein weer in actie, terwijl de Formule 3 en de Porsche Supercup hun seizoen eerder al hebben afgerond. Het ietwat lege schema rond de Grand Prix van de Eifel zou een opening kunnen bieden om, voor het eerst sinds de opening van de Nürburgring in 1984, Formule 1-coureurs een race tegen elkaar te laten rijden in exact hetzelfde materiaal. Destijds reden zij in een Mercedes 190 E om de opening van de nieuwe configuratie van het Duitse circuit te vieren, waarbij Ayrton Senna zich de sterkste toonde.

Sindsdien heeft de F1 geen race meer georganiseerd waarin de coureurs het in hetzelfde materiaal tegen elkaar opnemen, maar Sebastian Vettel zou daar zeker niet onwelwillend tegenover staan. “Dat zou leuk zijn, ik zou er open voor staan”, stelt de Duitser. “Als we de kans zouden hebben in toerwagens of zoiets, waarin we hard tegen elkaar kunnen racen, dan zou dat misschien de show van de F1-race daarna iets te veel in gevaar brengen. Maar ik denk toch dat het leuk zou zijn. Dit is al lang geleden, maar tegenwoordig rijden we zoveel F1-races. Toch zou het leuk zijn om ook races in andere auto’s te doen.”

“Destijds had je nog veel meer verandering met coureurs die week in, week uit Formule 1, Formule 2 en nog veel meer reden. Het niveau is nu natuurlijk zeer hoog en je legt je op een ding toe. Ik denk dat het voor ons als coureurs leuk zou zijn om te kunnen mixen en ook in andere auto’s en series te rijden.” Toch beseft Vettel wel dat er een aantal redenen zijn waarom er van een dergelijke race wordt afgezien. “Ik snap echter ook dat dit wat van je focus weg zou kunnen nemen, en dat zou het begin zijn van een hele reeks argumenten. Ik denk dat deze dagen achter ons liggen.”

Ook Carlos Sainz Jr. zou zich graag eens in hetzelfde materiaal willen meten met zijn collega’s in de Formule 1. De McLaren-coureur zou dat dan niet willen doen in toerwagens, maar in exact dezelfde Formule 1-bolides. “Ik wil in ongeveer dezelfde omstandigheden tegen ze racen in een F1-auto. De rest maakt mij niet uit”, zei Sainz. “Als coureur wil je altijd zien waar je staat in de snelste auto ter wereld, en dat is een Formule 1-auto. Ik hoop dat we ooit allemaal dezelfde F1-auto hebben en zien wie de snelste rijder is. Dat zou de beste of eerlijkste test zijn, maar ik denk dat het onmogelijk is. Uiteindelijk zijn de F2, F3, rally en alle andere dingen anders dan waar wij professionals in zijn. We zijn professionele F1-coureurs en we zijn experts in het rijden van de snelste auto’s ter wereld. Dus ik zou me graag in dezelfde Formule 1-auto vergelijken met de negentien anderen, om te kijken wie zich het snelste aanpast en wie de snelste is.”

Met medewerking van Adam Cooper