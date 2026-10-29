Formule 1

Vettel onthult waarom BMW hem liet gaan en Red Bull wel toesloeg

BMW had Sebastian Vettel al een Formule 1-stoeltje beloofd, maar dat kwam er nooit van. Nu legt de viervoudig wereldkampioen uit wat er gebeurde

Stefan Ehlen

Gepubliceerd: 29 okt 2026, 12:48

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Sebastian Vettel heeft in de nieuwe ARD-documentaire Being Sebastian Vettel openhartig gesproken over zijn beginjaren in de Formule 1 – en over hoe de Duitse fabrikant BMW hem aanvankelijk steunde, maar hem uiteindelijk liet gaan.

De viervoudig F1-wereldkampioen zei: "Uiteindelijk is het hele BMW-verhaal niet echt gelopen zoals oorspronkelijk gepland. […] Ik stond eigenlijk al met één voet binnen, want in mijn contract met BMW stond dat ik een zitje in de Formule 1 zou krijgen. Maar dat is er nooit echt van gekomen."

In elk geval niet verder dan zijn eerste optredens: Vettel maakte zijn eerste F1-optreden tijdens een Grand Prix-weekend in de vrijdagtraining voor de Grand Prix van Turkije van 2006 in Istanbul en zette meteen de snelste tijd neer.

In 2007 maakte hij ook zijn Grand Prix-debuut voor BMW Sauber. Omdat vaste coureur Robert Kubica door een blessure aan de kant stond, viel reservecoureur Vettel in voor de Grand Prix van de Verenigde Staten op Indianapolis – en scoorde meteen zijn eerste WK-punt.

Waarom BMW twijfelde aan de kwaliteiten van Vettel

Maar verder kwam het niet: BMW liet Vettel vertrekken. Over de redenen zei Vettel in de nieuwe televisiedocumentaire: "In mijn tijd bij Sauber ging dit 'gerucht' rond dat Sebastian niet zo snel was en niet zo goed. En ja, ik kan begrijpen hoe mensen die indruk hebben kunnen krijgen. Misschien zat er in zekere zin zelfs wel enige waarheid in, omdat ik wat tijd nodig had voordat alles op zijn plek viel."

"Daarna draaide de hele situatie om, want aan de kant van BMW zou ik niet zeggen dat er minder interesse was, maar er zat gewoon niet dezelfde gedrevenheid achter."

Wat hij miste, was een duidelijk pad vooruit: "Hier is je zitje. Volgend jaar doen we dit, het jaar daarna doen we dat."

Sebastian Vettel, BMW Sauber F1.07

Photo by: Sutton Images

Hoe Vettel zijn Formule 1-kans kreeg bij Toro Rosso

Vettel vond precies die kans binnen de Red Bull-organisatie: slechts enkele weken na zijn Formule 1-debuut voor BMW Sauber werd hij fulltimecoureur bij Toro Rosso.

Voormalig Red Bull-motorsportadviseur Helmut Marko zei in de nieuwe Vettel-documentaire: "Godzijdank waren de mensen bij Sauber niet overtuigd van Vettels kwaliteiten, waardoor wij hem konden krijgen. En daarna werd duidelijk dat hier iemand was die niet alleen de snelheid had, maar ook technisch onderlegd was en bereid was om het harde werk te leveren."

Volgens Vettel werd zijn overstap van BMW Sauber naar Toro Rosso uiteindelijk helemaal aan de top van Red Bull beslist: "Uiteindelijk zette Dietrich Mateschitz zijn voet neer en zei: 'Laten we hier niet te veel tijd aan besteden.' Geef die jongen een kans. Als het werkt, mooi. Als het niet werkt, dan niet.'"

Vettels zege in Monza in 2008 als keerpunt

Hoe goed het uitpakte, werd iets meer dan een jaar nadat Vettel bij Toro Rosso kwam duidelijk: hij boekte een sensationele overwinning in de Grand Prix van Italië van 2008 in Monza – de eerste F1-zege voor een team dat eigendom was van de Red Bull-groep.

In de Vettel-documentaire zei Lewis Hamilton: "Ik denk dat dat echt een bepalend moment was, dat liet zien dat deze jongen heeft wat nodig is om wereldkampioen te worden."

Marko voegde eraan toe dat "het door dat succes kwam dat we hem voor het jaar erop naar Red Bull hebben gehaald".

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Daar bezorgde Vettel het team ook de eerste overwinning in de Formule 1-geschiedenis – voordat hij in 2010 voor het eerst wereldkampioen werd. Tegen die tijd had BMW zich al uit de Formule 1 teruggetrokken.

Vettel erkende dat ook een "zekere mate van geluk" een rol had gespeeld in hoe zijn loopbaan is verlopen.

"De juiste mensen op het juiste moment om je heen hebben, de juiste dingen die gebeuren, enzovoort. Maar je moet nog steeds de juiste prestatie leveren. En ik denk dat veel van wat we geluk noemen eigenlijk in je eigen handen ligt."

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