Vettel en Leclerc in koor: Ferrari moeilijk te besturen in Monza

Het vormpeil van Ferrari leek vrijdag op het eerste gezicht niet zo dramatisch als in de beschamende Grand Prix van België, maar ook in Italië leek de Ferrari SF1000 een moeilijk te temmen paard. Zowel Vettel als Leclerc had het lastig in de twee Lesmo-bochten, de Duitser spinde daarbij zelfs een keer in het rond. Vettel was uiteindelijk twaalfde in de tweede training, drie plaatsen achter Leclerc op P9.

"De wagen is moeilijk te besturen, maar dat is natuurlijk niet de eerste keer", stak Vettel van wal. "Waar verliezen we tijd? Zoals verwacht is dat vooral op de rechte stukken. Maar we komen ook grip tekort in de bochten. Bij het ingaan van de bochten hebben alle vier de wielen te weinig grip. De wagen glijdt veel en is heel lastig. Dus ja, dan is het heel moeilijk om een goede ronde aan elkaar te rijden. Maar goed, we proberen om de wagen voor morgen wat beter te maken."

Bij Leclerc waren er niet veel positievere geluiden te horen. "Ik denk dat we de wagen iets slechter hadden verwacht met weinig brandstof en iets beter met meer brandstof", voegde de Monegask toe. "We lijken het lastig te hebben met de balans en de bandenslijtage tijdens een run met veel benzine. Daar is dus veel werk aan de winkel, maar ik ben vrij positief over ons tempo voor de kwalificatie. Met veel brandstof was de wagen heel lastig te besturen."

Pirelli heeft ten opzichte van de editie van vorig jaar de minimum bandendruk van de voorbanden opgevoerd en dat lijkt Ferrari niet bepaald te helpen. "Ik denk dat dat een factor is, ja. Die bandendruk van een ballon die we moeten gebruiken", was Vettel cynisch. "Dat is ver van hoe de banden gebruikt zouden moeten worden. Maar goed, we moeten ons aan de regels houden. Het wordt lastig in de race."