Vettel bezorgd: "Vangrails zouden zo niet mogen splijten"

Grosjean crashte in Sakhir zwaar na contact met de AlphaTauri van Daniil Kvyat. De cockpit van de Fransman doorboorde de vangrail en werd de rest van de wagen weggereten. Daarbij barstte de brandstofcel ogenschijnlijk en ging de cockpit in vlammen op. Als bij wonder bleef Grosjean relatief ongedeerd - met enkele kleine brandwonden - waardoor hij de vlammenzee kon ontvluchten. Grosjean blijft uit voorzorg wel een nacht in het ziekenhuis ter observatie.

Alle lof dus voor de halo en de strenge voorwaarden waaraan het ontwerp van de cockpit is onderworpen, maar de rol van de vangrail in het ongeval werd al snel een gespreksonderwerp. Ross Brawn, de sportief directeur van de Formule 1, beloofde een onderzoek en stelde: "Zo'n vangrail opengereten zien worden, dat is duidelijk niet wat we willen zien."

Vettel had ook vragen over de rol van de vangrails in het ongeval. "Ik heb de beelden niet al te veel bekeken omdat ik daar geen trek in heb, maar de vangrail hoort zo natuurlijk niet kapot te gaan", stelde de Ferrari-man. "En de wagen zou niet op zo'n manier in brand mogen vliegen. Er zijn veel maatregelen die dat zouden moeten verhinderen, dus ik weet niet wat daar is gebeurd. Het belangrijkste is dat hij kon uitstappen."

Teamgenoot Charles Leclerc zag de vuurbal in zijn spiegels en was erg bezorgd over Grosjean. "Ik zag het live en kwam meteen op de radio om verhaal te halen. Ik was heel bezorgd en wilde gewoon goed nieuws horen over Romain, zeker toen ik het vuur zag. Gelukkig kon hij uitstappen, het is ongelooflijk. Als je de crash bekijkt, dan is het amper voor te stellen dat hij eruit kon springen. Mijn felicitaties aan de mensen die voor de veiligheid hebben gezorgd."