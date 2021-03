Vettel krijgt gridstraf voor negeren gele vlaggen

De Aston Martin-coureur vergat in Q1 van het gas te gaan toen voor hem in bocht 1 Nikita Mazepin was gespind en de wedstrijdleiding tot dubbel geel besloot. Volgens de wedstrijdleiding naderden achtereenvolgens Valtteri Bottas, Sebastian Vettel, Sergio Perez en George Russell de locatie van het incident en gingen Bottas, Perez en Russell keurig van het gas, maar reed de Duitser door. In een verklaring laat de FIA weten: “Vettel stopte niet met zijn ronde. Hij verklaarde aan de stewards dat hij inderdaad rook voor hem zag, maar niet zeker wist of het een lock-up of een stilstaande auto was, totdat hij vrij dicht bij de auto was en de rook optrok.”

Weliswaar was Vettel het seinpaneel langs de kant van de baan al gepasseerd toen dat geel begon te knipperen en werd er ook door de stewards ter plaatse nog niet met vlaggen gezwaaid, maar dat neemt niet weg dat de FIA vindt dat “Vettel een auto naderde die zijwaarts stilstond op de baan en volgens de regel zou dit een dubbele gele vlag noodzakelijk maken."

"Hoewel zijn argument dat hij al in de sector zat toen het dubbel geel werd, is genoteerd, vinden de stewards het belangrijk op te merken dat Vettel een incident naderde dat zichtbaar voor hem was. Bovendien kreeg zijn voorligger [Bottas] in dezelfde positie wel de instructie om zijn ronde te staken", valt verderop in de verklaring te lezen. “In dit geval was het duidelijk dat de bestuurder iets vertraagde bij het naderen van het incident, maar bleef proberen om een goede rondetijd neer te zetten.”

"Maakt geen verschil"

Vettel plaatste zich zaterdag op P18 en moet door zijn straf dus vanaf de laatste plaats vertrekken. Hij reageerde laconiek op zijn terugzetting. "We stonden al vrij ver naar achteren dus het maakt geen verschil. Hopelijk kunnen we iets slims bedenken qua strategie, zodat we kunnen opschuiven en er onderweg van kunnen genieten." Naast de gridstraf krijgt de Duitser ook drie punten op zijn licentie. Hij stond op nul, dus dat deert hem voorlopig niet.