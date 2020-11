Vettel denkt dat F1 voortrekkersrol kan spelen bij verduurzaming

De Duitser is misschien wat minder uitgesproken en op de voorgrond dan zijn Engelse collega, maar inhoudelijk deelt hij het gedachtegoed van Hamilton. De viervoudig wereldkampioen uit Heppenheim staat dan ook volledig achter de plannen van de Formule 1 om de sport in de toekomst duurzamer te maken.

Het doel is om vanaf 2030 zowel op als naast het circuit klimaatneutraal te zijn. Om dat doel te bereiken is onder andere het motorreglement aangepast: de krachtbronnen moeten vanaf 2022 meer en meer op schonere brandstoffen gaan rijden. Een ambitie die Vettel van harte ondersteunt, zo liet hij in gesprek met Sky Sports F1 weten. “Naarmate je ouder wordt, leer je meer en meer. Vooral wanneer je kinderen krijgt, begin je steeds meer na te denken over de wereld die je achter zal laten en de wereld waarin zij zullen moeten opgroeien.”

Vettel die volgend seizoen Ferrari inruilt voor Aston Martin, ziet vooral kansen in de ontwikkeling van nieuwe brandstoffen. “Er zijn wat plannen voor de toekomst. Het interessantste is volgens mij het voornemen om in de toekomst biobrandstoffen of synthetische brandstoffen te gebruiken. Dat kan echt een verschil maken. We hebben de technologie en de juiste mensen in huis om grote stappen te maken en progressie te boeken.”

En daarvan zou, als het aan Vettel ligt, niet alleen de Formule 1 moeten profiteren. “Wij hebben de middelen en we geven er heel veel geld aan uit. Dus waarom zouden we die kennis en middelen niet gebruiken voor iets nuttigs dat ook kan worden toegepast op het dagelijkse wegvervoer?”

Overigens is het nog maar de vraag of het invoeren van alternatieve schonere brandstoffen op korte termijn doorgaat. Daarvoor zijn er namelijk vanaf 2022 aanpassingen nodig aan de krachtbronnen en onder druk van Red Bull lijkt het er op dat die aanpassingen er mogelijk niet zullen komen.