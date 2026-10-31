Formule 1 GP van Mexico

Verwarring rond F1-superlicentie Colton Herta uitgelegd: waarom hij nog één punt tekortkomt

Herta's superlicentiesituatie heeft voor enorme verwarring gezorgd in de F1-paddock. Het houdt verband met het IndyCar-seizoen 2025; volgens de FIA heeft de Amerikaan momenteel 39 punten – nog niet genoeg om een superlicentie aan te vragen

Ronald Vording

Gepubliceerd: 31 okt 2026, 07:14

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Na meer dan 100 kilometer te hebben afgelegd tijdens de eerste vrije training voor de Grand Prix van Mexico, leek Colton Herta 40 superlicentiepunten op zijn naam te hebben, genoeg om in aanmerking te komen voor het document dat nodig is om een Formule 1-zitje veilig te stellen.

De werkelijkheid blijkt echter een stuk ingewikkelder dan dat. Volgens de FIA komt Herta momenteel nog altijd één punt tekort.

Verwarring rond het IndyCar-seizoen 2025

Eerst terug naar de basis. Er zijn twee manieren om de vereiste 40 punten uit andere kampioenschappen te verzamelen. De FIA kan ofwel kijken naar alle punten die in de voorgaande drie kalenderjaren zijn behaald, of alle punten meetellen die in de voorgaande twee jaren plus het huidige seizoen zijn verdiend.

“De coureur moet minstens 40 punten hebben verzameld. De FIA houdt rekening met het aantal punten dat is verzameld in ofwel (i) de periode van drie kalenderjaren direct voorafgaand aan het jaar van de datum van de aanvraag, ofwel (ii) de periode van twee kalenderjaren direct voorafgaand aan het jaar van de datum van de aanvraag, aangevuld met punten die zijn verzameld in het kalenderjaar van de aanvraag, afhankelijk van wat hoger is”, staat in de International Sporting Code van de FIA.

In het geval van Herta lijkt het om de eerste optie te gaan: de voorgaande drie jaren plus de F1-trainingen die hij tijdens het huidige seizoen heeft afgewerkt, aangezien die niet aan een specifiek jaar zijn gekoppeld. De Amerikaan heeft 35 punten meegenomen uit IndyCar – daarover later meer – en verdiende er nog eens vier met zijn optredens in vrije trainingen van de F1.

Er is in de paddock in Mexico veel verwarring geweest over vooral die IndyCar-punten, en of het totaal 35 of 36 zou moeten zijn. Eén van die punten dateert uit het IndyCar-seizoen 2023; 30 komen uit het seizoen 2024, waarin hij als tweede eindigde; de resterende verwarring heeft betrekking op 2025.

Wie de resultaten van het IndyCar-seizoen 2025 online opzoekt, bijvoorbeeld op de Wikipedia-pagina van Herta, ziet hem op de zevende plaats staan, wat slechts vier superlicentiepunten waard zou zijn. Herta eindigde dat seizoen gelijk in punten met Felix Rosenqvist.

Colton Herta, Andretti Global

Photo by: Penske Entertainment

Aanvankelijk – toen de FIA in juli haar onderzoek uitvoerde – stond Herta als zesde in de IndyCar-stand genoteerd, wat hem zes punten zou opleveren. Met die zes punten zou hij nu op 41 punten zijn gekomen, ruim boven de vereiste 40 – wat direct na de eerste training ook de brede overtuiging in de paddock was.

Dat bleek echter niet te kloppen. De FIA liet Motorsport.com vervolgens weten dat Herta, na verder onderzoek, definitief als zevende is geklasseerd in het IndyCar-seizoen 2025, wat betekent dat hij er nu, zoals de zaken ervoor staan, slechts 39 heeft en nog niet in aanmerking komt voor een superlicentie.

Dit betekent dat Herta nog één F1-training nodig heeft om aan de eisen te voldoen. Daarvoor zou Cadillac de aankomende Grand Prix van São Paulo kunnen gebruiken, of het volgende F1-weekend op Amerikaanse bodem in Las Vegas. Cadillac heeft al de intentie uitgesproken om zijn protégé meer vrije trainingen te geven, wat betekent dat hij hoe dan ook aan de superlicentie-eisen zal voldoen, maar volgens de FIA heeft hij dat in Mexico nog niet gedaan.

Hoelang is de superlicentie geldig, en wat betekent dit voor Cadillac?

Een even interessante vraag is precies hoelang Herta’s superlicentie geldig blijft zodra die officieel kan worden aangevraagd en door de FIA kan worden afgegeven.

Strikt genomen is een superlicentie slechts één jaar geldig, wat zou kunnen suggereren dat het nu of nooit is voor Herta’s mogelijke F1-kans, en dat die in 2027 moet komen. Dat houdt verband met de 30 superlicentiepunten uit het IndyCar-seizoen 2024, die na 2027 zouden kunnen verlopen.

Toen Motorsport.com de kwestie aan de FIA voorlegde, bleek de werkelijkheid echter ook wat complexer – en wat gunstiger voor Herta. Ja, de superlicentie zelf is slechts één jaar geldig, maar het aanvragen ervan biedt ook een vangnet van drie jaar.

Dit vangnet is gekoppeld aan artikel 13.1.5 b van de International Sporting Code, waarin staat dat het volgende eveneens voldoende is om een nieuwe superlicentie te verkrijgen:

“De coureur moet ook aan minstens één van de volgende eisen voldoen:

“b) Een Super Licence hebben gekregen (met uitzondering van een Free Practice Only Super Licence) en, voorafgaand aan de aanvraag, eerder minstens 100 km hebben afgelegd tijdens een vrije training van een wedstrijd van het FIA Formula One World Championship, in een van de voorgaande 3 jaar.”

Colton Herta, Cadillac Racing

Photo by: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Concreet betekent dit dat zodra een coureur een superlicentie heeft verkregen en die na een jaar verloopt, hij in de categorie 'eerdere licentiehouders' valt.

Die 'eerdere licentiehouders' kunnen opnieuw een superlicentie aanvragen zonder weer aan de eis van 40 punten te hoeven voldoen, mits zij minstens 100 kilometer hebben afgelegd tijdens een vrije training in de F1.

In feite betekent dit dat Cadillac, na het aanvragen van Herta’s superlicentie, een periode van drie jaar heeft om hem een F1-kans te geven, als dat is wat het Amerikaanse team van plan is. Als die kans niet direct in 2027 komt, verlopen Herta’s 30 IndyCar-punten in de toekomst inderdaad, maar hij kan de superlicentie in de daaropvolgende jaren met slechts één vrije training terugkrijgen – zonder zich opnieuw zorgen te hoeven maken over de 40 punten.

Formeel moet Cadillac zijn rijdersbezetting voor 2027 nog bevestigen. Het contract van Sergio Pérez werd voorafgaand aan zijn thuisrace in Mexico heronderhandeld en verlengd tot minstens 2029, maar in Austin weigerde Marcin Budkowski een zeer eenvoudige vraag van de F1-presentator met een 'ja' te beantwoorden.

De teambaas werd gevraagd of beide coureurs contracten hadden die doorliepen tot na het huidige seizoen, maar Budkowski ontweek de vraag door te zeggen dat de FIA-persconferentie niet de plek was om dat te bespreken.

Daarmee liet hij de deur open voor een mogelijke rijderswissel voorafgaand aan het F1-seizoen 2027. Valtteri Bottas vertelde Motorsport.com vervolgens desgevraagd dat hij zich nog geen zorgen maakte over het mogelijk verliezen van zijn F1-zitje.

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- Het Motorsport.com-team

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