Dit kunnen we verwachten van de Red Bull F1-presentatie in Milton Keynes

Red Bull Racing is vandaag als tiende team aan de beurt voor de autopresentatie voor 2024, waarbij meteen moet worden opgemerkt dat sommige formaties meer technische inzichten hebben vrijgegeven dan andere. Alpine pakte bijvoorbeeld uit met een 2024-auto op het podium, terwijl andere teams het slechts bij renders hielden waarop details vakkundig waren weggewerkt. Logischerwijs heeft Alpine ook nog niet de definitieve spec getoond, al liet het wel degelijk enkele veranderingen zien en voorzag het die dingen ook van tekst en uitleg door de technisch directeur.

Van Christian Horner tot - wel of niet - de RB20

Het is bij Red Bull meteen één van de belangrijkste vragen: wat laat de formatie uit Milton Keynes daadwerkelijk zien en wat nog niet? In de voorbije jaren is er traditiegetrouw bijzonder weinig van de nieuwe auto gedeeld met de buitenwereld voorafgaand aan de collectieve wintertest. Vorig jaar prijkte er simpelweg een show car op het podium in New York bij een launch die grotendeels in het teken stond van Ford. In de jaren ervoor combineerde Red Bull Racing de presentatie steeds met een geheime shakedown op het circuit van Silverstone. De eerste filmdag is inmiddels al afgewerkt met de RB20 en de launch is dermate laat dat deze ook erg dicht op de eerste testdag in Bahrein zit. Het roept de vraag op of Red Bull dit jaar in ieder geval iets meer durft te tonen of niet.

Het tweede thema bestaat logischerwijs uit Christian Horner, wiens naam woensdagmiddag nog altijd op de meest recente persuitnodiging van het team prijkte als één van de aanwezigen. Zoals De Telegraaf als eerste naar buiten heeft gebracht en Red Bull Oostenrijk nadien heeft bevestigd, loopt er nog steeds een onderzoek naar een beschuldiging van grensoverschrijdend gedrag door Horner. De teambaas heeft afgelopen vrijdag een langdurig gesprek met externe advocaten gevoerd, al zijn er vooralsnog geen uitkomsten van het onderzoek bekend. Doordat de zaak nog loopt, zal het in ieder geval voor de Britse pers een voornaam gespreksonderwerp zijn.

Red Bull-presentatie: wat kunnen we wanneer verwachten?

Naast Horner zullen ook Max Verstappen, Sergio Perez, Emely de Heus en Hamda Al Qubaisi acte de présence geven in Milton Keynes. De twee laatstgenoemde dames komen dit jaar namens Red Bull uit in de F1 Academy. Met al deze namen van de partij zal Red Bull Racing de presentatie vanaf 20.30 uur Nederlandse tijd uitzenden. De presentatie is natuurlijk volledig op deze website te volgen. Rond 21.00 uur Nederlandse tijd moet de al dan niet vermeende bolide in beeld zijn geweest.

Voor pers en genodigden vindt de Red Bull-presentatie aanmerkelijk eerder op de dag plaats, waarbij die alvast wordt opgenomen en pas in de avonduren wordt uitgezonden. Na het collectieve gedeelte in de ochtend dat Red Bull dus later voor de stream zal gebruiken, volgen er onder embargo mediasessies voor de aanwezige pers. Motorsport.com is logischerwijs present om de eerste bevindingen van onder meer Max Verstappen op te tekenen. Het geheel verschijnt dan in de avonduren online, als er eveneens een extra uitzending van de F1-update volgt, ditmaal vanuit Milton Keynes.