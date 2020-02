Horner: Vervoer over strand Zandvoort mag geen schade opleveren

De teambaas reageerde op het voorstel van minimaal drie renstallen om het personeel tijdens de Grand Prix van Nederland over het strand van Noordwijk naar Zandvoort te mogen vervoeren om zo de mogelijk overvolle wegen te vermijden.

Overigens is het volgens Horner nog helemaal niet zeker dat zijn team ook daadwerkelijk over het strand zal rijden: “Op het moment hebben we, meen ik, nog geen duidelijk plan voor hoe we op het circuit komen. Maar één ding is zeker en dat is dat het een zeer drukke race gaat worden. We weten dat half Nederland dat weekend daar zal zijn. Misschien gaan we wel lopen.”

Mocht het op de weg inderdaad te druk zijn dan heeft het personeel onder strikte voorwaarden (maximaal tien elektrische auto’s per dag) toestemming om tussen Zandvoort en Noordwijk heen en weer te pendelen. En daarbij zal Red Bull alle aanwijzingen in acht nemen, aldus Horner: “Natuurlijk zullen we alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen nemen om er zeker van te zijn dat iedereen op tijd en op een veilige manier en zonder voor schade of overlast te zorgen op het circuit komt.”

Max Verstappen die de uitleg van zijn teambaas had aangehoord, voegde daar aan toe: “Ik vind dat Christian het prima heeft uitgelegd.” Verstappen zelf zal vermoedelijk niet hoeven kiezen: hoogst waarschijnlijk gaat hij met de helikopter Zandvoort.

