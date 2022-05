Vertrekt Gasly bij uitblijven Red Bull-promotie? "Weinig betere opties"

In 2019 kreeg Pierre Gasly de kans om te laten zien wat hij waard was bij het vlaggenschip van Red Bull, maar bleek het in de zomerstop al gebeurd met de pret. Gasly worstelde in een listige auto en had veel moeite om gelijke tred te houden met teamgenoot Max Verstappen. Bijna drie jaar na dato heeft Gasly meermaals laten weten een tweede kans te willen. Met drie podiumnoteringen en een overwinning zijn de adelbrieven prima en heeft de coureur uit Rouen stappen gezet.

Teambaas Franz Tost wil zijn poulain graag behouden, maar is een vergelijkbare mening toegedaan: de Gasly van 2022 is een andere coureur dan die naast Verstappen voor de leeuwen is gegooid. "Hij heeft drie jaar meer ervaring en dat zie je overal aan terug. Om te beginnen is zijn persoonlijkheid gegroeid, maar ook zijn technische feedback is veel beter geworden. Vorig heeft hij technisch de leiding genomen in ons team, omdat voor Yuki alles nieuw was. Dat heeft hij goed gedaan en qua bandenmanagement heeft hij inmiddels ook een hoog niveau aangetikt", somt Tost op.

De suggestie dat Gasly daardoor recht zou hebben op promotie, vindt Tost geen gekke. "Pierre Gasly is ervaren, is snel en hij is een Red Bull-product. Door die dingen vind ik het absoluut een logische gedachtegang", laat Tost tijdens een exclusief video-interview met Motorsport.com weten. "Ik zeg het altijd zo: als Gasly een competitieve auto heeft, dan kan hij helemaal vooraan meedoen." Gevraagd op welke vlakken de Fransman nog tekortschiet ten opzichte van Sebastian Vettel en Max Verstappen, twee coureurs waar Tost ook mee heeft gewerkt, vervolgt de teambaas: "Dat vind ik een hele lastige, omdat je dan wel echt praat over twee uitzonderlijke talenten. Het gaat er bij Pierre vooral om dat de omgeving voor hem klopt en dat hij op het juiste moment op de juiste plaats is."

Is vertrekken bij AlphaTauri wel de beste optie?

Dat laatste ontbrak er zoals bekend aan in 2019. De auto bleek allesbehalve op zijn maat geschreven en naast Verstappen instappen bleek ook geen sinecure. Doordat Sergio Perez slechts een éénjarig contract heeft, behoort een terugkeer bij het topteam in theorie tot de mogelijkheden. Sterker nog: als die kans zich eind 2023 nog niet voordoet, heeft Gasly laten doorschemeren om zich heen te kijken. "Dat gesprek heeft met mij nog niet plaatsgevonden hoor", reageert Tost. "Hij heeft nog gewoon een contract en op dat vlak moet je ook altijd voorzichtig zijn."

Met die laatste woorden geeft Tost aan dat het gras niet overal groener is. "AlphaTauri is een goed team. We behoren niet tot de top, maar we verbeteren ons wel. Er zijn niet zoveel zitjes waarvan ik zeg 'als je daar naartoe gaat, ben je honderd procent zeker beter uit'. Ferrari hoort daar natuurlijk wel bij, maar die hebben hun coureurs al vastliggen. Dat is dus geen thema. Red Bull zou wel een mogelijkheid kunnen zijn, maar bij Mercedes zie ik hem ook geen zitje krijgen. Alle andere teams zijn niet zoveel beter dan wij. Dan moet je echt al heel goed nadenken of je van team wilt wisselen, of je zeg maar kunt concluderen 'oké, met dit team kom ik verder en kan ik het kampioenschap winnen'."

Volgens Tost is dat alleen bij de drie genoemde grootmachten het geval, waarbij hij enkel Red Bull reëel acht voor Gasly. Andere transfers acht hij niet meteen van meerwaarde, al blijft natuurlijk de vraag wat AlphaTauri als B-team te bieden heeft en hoe dat team Gasly gemotiveerd kan houden? "Nou ja, door hem een competitieve auto te geven waarmee hij ook vooraan kan meedoen. Dat is volgens mij de allerbeste motivatiebron. In die zin ligt het nu in de handen van ons team."