Vertrek Lewis Hamilton bij Mercedes F1 geen verrassing voor Toto Wolff

De aankondiging van de transfer van zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton beheerste donderdag het Formule 1-nieuws. Teambaas en goede vriend Toto Wolff hoorde pas een dag eerder dat zijn protegé na 2024 niet langer voor Mercedes zal uitkomen, maar zijn carrière vervolgt in het scharlakenrood van Ferrari.

Het gesprek tussen de twee vond plaats in de woning van Wolff in Oxford, vlak bij de Mercedes-fabriek in Brackley. “Toen we het contract met Lewis tekenden kozen we bewust voor een overeenkomst voor de korte termijn, dus dit komt zeker niet als verrassing”, zegt de Oostenrijker in een call met journalisten van onder andere Motorsport.com. “Wat er gebeurde, is dat we in mijn huis hadden afgesproken voor een kop koffie. Hij vertelde me dat hij in 2025 voor Ferrari ging rijden en dat was het eigenlijk. Daarna hebben we een goed gesprek gehad en dat was het.”

Gevraagd of hij wist waarom Hamilton tot zijn besluit was gekomen, zegt Wolff: “Dat kan ik je niet precies vertellen. Ik weet alleen dat we erg op één lijn zaten toen we de kerstperiode ingingen. Je zult Lewis moeten vragen waarom hij van gedachten is veranderd. Hoe hij het tegen me zei, is het volkomen begrijpelijk. Hij had een nieuwe uitdaging nodig, was op zoek naar een andere omgeving en dit was misschien wel de laatste mogelijkheid om iets anders te gaan doen.”

Ondanks de persoonlijke band die de twee de afgelopen jaren met elkaar opbouwden, houdt Wolff geen rotgevoel over aan de mededeling van Hamilton. “We zijn grote jongens en we wisten dat het tekenen van een kort contract voor beide partijen voordeel zou kunnen opleveren. Hij heeft de keuze gemaakt om te vertrekken en wij respecteren dat volledig.”

Wat Wolff wel verbaasde, was de timing van Hamilton. “De verrassing was dat ik al een paar dagen eerder wat geruchten had gehoord. Maar hij wilde wachten tot het het ontbijt dat we voor woensdagochtend gepland hadden. Dat was het moment waarop hij het nieuws bracht. Je weet dat je bij mij heel recht door zee kunt zijn, want dat ben ik ook. Dus toen hij zei dat hij weg zou gaan, heb ik hem niet op andere gedachten proberen te brengen. Ik was eigenlijk alleen maar bezig met ‘hoe gaan we dit communiceren? Hoe ziet het tijdschema er uit? Hoe bescherm ik het team?’”