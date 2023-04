Na de tegenvallend verlopen Grand Prix van Saudi-Arabië kondigde McLaren aan dat de technische afdeling van het Formule 1-team op de schop ging. Technisch directeur James Key werd het kind van de rekening en moest vertrekken bij het in Woking gevestigde team. Er werd geen directe vervanger aangesteld, maar in plaats daarvan koos McLaren voor een nieuwe structuur waarbij de verantwoordelijkheid gedragen wordt door Peter Prodromou (aerodynamica), Neil Houldey (engineering en ontwerp) en de begin 2024 aansluitende David Sanchez (wagenconcept en prestaties).

Deze verandering is niet tot stand gekomen naar aanleiding van de tegenvallende seizoensstart, want CEO Zak Brown benadrukte dat dit gebeurde na een grondige analyse die werd gestart na de povere doorontwikkeling in 2022. Deze analyse werd mede mogelijk gemaakt doordat Andreas Seidl eind 2022 afscheid nam van zijn rol als teambaas, waarin hij werd opgevolgd door Andrea Stella. "Onder de radar was ik niet blij met de snelheid waarop onze auto werd ontwikkeld", zei Brown over het jaar 2022 van McLaren. "Dat was in de tweede helft van vorig jaar. Als je kijkt naar de ontwikkelingssnelheid van sommige andere teams en waar ze begonnen en eindigden, in vergelijking met waar wij begonnen en eindigden."

"Dan begin je gesprekken te voeren. Ook hadden we natuurlijk de wissel van teambaas tegen het einde van het jaar, wat me de kans gaf om agressiever te werken met Andrea en hem het mandaat te geven om het team onder de loep te nemen. Dat is precies wat hij heeft gedaan", vervolgde Brown, die het daarbij als een groot pluspunt voor de analyse zag dat Stella al sinds 2015 in dienst was bij McLaren. "Daardoor begon hij niet helemaal vanaf nul. Uiteindelijk kwamen we met een model dat voor ons en intern voor iedereen volkomen logisch is. Daarna begonnen we de plannen uit te rollen. Toen we de aankondiging deden, stond dat dus al enige tijd in de steigers. Toevallig viel het ook samen met onze matige seizoensstart."

Vertrouwen in nieuw ingeslagen koers

Met het besluit om Key aan de kant te schuiven liet Brown opnieuw zien niet bang te zijn om grote beslissingen te nemen. Zo nam hij eind 2022 ook afscheid van Daniel Ricciardo, die in zijn twee seizoenen bij McLaren niet aan de verwachtingen voldeed. "Uiteindelijk ben ik de CEO en ligt de verantwoordelijkheid bij mij", antwoordde Brown op een vraag van Motorsport.com. "Deze grote beslissingen neem je niet alleen, je overlegt altijd met het directieteam. Op technisch front, maar ook binnen het raceteam is er niets waar Andrea en ik niet over praten of waarmee we niet op een lijn zitten. Dit is een competitieve sport. Als je niet presteert op het niveau dat je van jezelf verwacht, moet je beslissingen nemen om de koers te veranderen. Dat hebben we gedaan en ik geloof in de weg die we nu inslaan."