Vertraagde vracht heeft geen invloed op F1-weekendschema Brazilië

De Formule 1 is momenteel bezig aan een triple-header met races in Mexico, Brazilië en Qatar. De significante reisafstanden zorgden voor logistieke uitdagingen. Woensdag werd duidelijk dat bepaalde teams nog wachten op de vracht en dat ze daardoor problemen hebben met de opbouw in Interlagos, waar dit weekend de Braziliaanse GP gehouden wordt.

Sommige teams zullen pas donderdag aan de opbouw kunnen beginnen, iets wat monteurs en teamleden extra gaat belasten in aanloop naar het weekend. Uit navraag van Motorsport.com bij de F1-organisatie werd duidelijk waarom de vracht vertraagd was: “Er was maandag een probleem met het vertrek van vracht uit Mexico omdat de weersomstandigheden slecht waren. Het betekent dat nog niet alle vracht is aangekomen in Brazilië”, liet een woordvoerder van F1 weten. “We verwachten dat alles donderdag aankomt en dat het verder geen invloed heeft op het raceweekend.”

De race op Interlagos wordt dit weekend weer volgens een speciaal format gereden met de reguliere kwalificatie op vrijdagavond en een sprintrace op zaterdagmiddag. De eerste training begint vrijdagmiddag om 12.30 uur lokale tijd, 16.30 uur Nederlandse tijd.