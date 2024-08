Het gaat om een terugbetaling van 9 miljoen dollar aan sponsorgeld van Uralkali, dat door een Zwitserse rechter in het gelijk is gesteld in deze zaak. Haas kreeg dat bedrag in 2022 gestort door Uralkali, voordat het team deze sponsor de deur wees om de Russische invasie van Oekraïne. De rechtbank had in deze zaak erkend dat Haas in zijn recht stond om de deal met Uralkali te verbreken, maar het Amerikaanse team mocht dus slechts een deel van de 13 miljoen dollar aan sponsorgeld houden.

Om er zeker van te zijn dat Haas aan deze terugbetaling zou voldoen, liet Uralkali donderdag deurwaarders en politie langskomen in de paddock in Zandvoort om een inventarisatie te maken. Het komt erop neer dat Haas gewoon deel kan nemen aan de Grand Prix van Nederland, maar de spullen kunnen het land pas verlaten zodra de betaling voldaan is. Bronnen hebben aan Motorsport.com laten weten dat Haas volgens Uralkali geen moeite heeft gedaan om het geld terug te storten, totdat ze beslag wilden leggen op de bezittingen van Haas in Zandvoort.

Haas benadrukt dat op vrijdag aan de betaling is voldaan. Teameigenaar Gene Haas liet op zondagochtend weten dat 'alles nu geregeld is'. Naar verluidt werd de betaling verstuurd via het Midden-Oosten, waarbij Haas aanvankelijk zei dat het er zeker van moest zijn dat elke transactie volledig voldeed aan de sancties die zijn opgelegd aan verschillende Russische bedrijven. Hun verklaring op vrijdag luidde als volgt: "Haas is volledig van plan om Uralkali alle verschuldigde bedragen te betalen die voortvloeien uit de arbitrage-uitspraak. Haas werkt samen met zijn advocaten om ervoor te zorgen dat de betaling voldoet aan alle relevante sancties en voorschriften van de Verenigde Staten, de Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland. We zullen de komende dagen blijven samenwerken met Uralkali om deze kwestie definitief op te lossen."

Uralkali zag de kwestie rondom sancties tegen Russische bedrijven niet als een reden voor de vertraging in de betaling. De Russische kunstmestproducent beweert op zondag dat het geld nog steeds niet ontvangen is en dat ze geen melding van een storting verwachten omdat het weekend is. Haas zou Nederland alleen mogen verlaten met hun materiaal om volgende week naar de Grand Prix van Italië in Monza te gaan als Uralkali hun verzoek bij de Nederlandse rechter intrekt. Zelfs als dat proces zou worden geactiveerd, zou het uiteindelijk nog steeds kunnen leiden tot vertragingen voor Haas om hun vracht in te pakken voor de reis naar Italië.