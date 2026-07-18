Verstappen: Zonder hulp van Hadjar had ik niet op de eerste startrij gestaan

Max Verstappen prees Red Bull-teamgenoot Isack Hadjar omdat hij hem "een enorme tow" gaf in de kwalificatie van de Formule 1 voor de Grand Prix van België, wat hem naar eigen zeggen hielp richting zijn startplaats op de eerste rij voor de race van morgen.

Nu Hadjar zondag achteraan op de grid moet starten, nadat hij een reeks nieuwe powerunitcomponenten (voornamelijk motor, turbo en uitlaat) buiten zijn allocatie had genomen, zorgde Red Bull er desondanks voor dat het Hadjar in Q3 beschikbaar had om Verstappen te helpen.

Het team koos ervoor om Hadjars slipstream te gebruiken in de laatste sector, door de snelle Blanchimont-bocht en bij het aanremmen van de laatste chicane. Bij de eerste poging moest Hadjar na bocht 15 liften om Verstappen dichterbij te laten komen en de tow te laten benutten, maar de tweede poging leek effectiever.

Deze keer kwam Verstappen veel dichter bij Hadjar en aanvankelijk leek het voor de twee coureurs te close for comfort, maar de viervoudig kampioen raakte zijn rempunt voor de chicane perfect en schoof kortstondig op naar de eerste plaats in Q3. Kimi Antonelli drukte vervolgens zijn voordeel door en pakte pole met drie tienden, maar Verstappen prees desondanks via de radio de inspanningen van het team.

"Over het algemeen is de balans van de auto het hele weekend behoorlijk goed geweest," legde Verstappen uit. "Ik denk dat we gewoon een beetje langzaam zijn op het rechte stuk, maar ja, de auto zat in het window, gewoon proberen nog een beetje af te stellen en ja, in de kwalificatie was het hetzelfde.

"Op een gegeven moment zaten we een beetje vast wat betreft hoeveel meer rondetijd je er nog uit kunt halen, eerlijk gezegd, want elke ronde die ik deed was een beetje sneller, maar ja op een gegeven moment, ik bedoel, volgas is volgas, dus er is geen tijd meer te winnen in de bochten.

"Dat is iets wat we misschien moeten bekijken, misschien kunnen we te makkelijk volgas, ik weet het niet.

"Maar de auto was goed en natuurlijk heeft Isack me in Q3 veel geholpen met de tow in de laatste sector, daarom zit ik hier natuurlijk, anders had het gemakkelijk P6 kunnen zijn.

"De verschillen achter ons waren zo klein, dus dank aan hem daarvoor - ik denk dat we als team alles hebben gedaan wat we konden."

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Over zijn tweede Q3-ronde had Verstappen al 0,15s gewonnen met een betere exit uit bocht 9. In combinatie met het beter uitgevoerde gebruik van de tow bij zijn tweede poging droeg dit in totaal bij aan de winst van 0,3s ten opzichte van zijn eerste ronde in het laatste kwalificatiedeel.

Tijdens de persconferentie na de kwalificatie werd opgemerkt dat de twee Red Bull-coureurs in de laatste ronde verontrustend dicht bij elkaar hadden gezeten, maar Verstappen grapte dat hij Hadjar "gewoon had geduwd" om zijn laatste ronde af te maken.

"Ik reed voluit, ik had hem gewoon geduwd," grapte hij. "Maar hij deed het geweldig, in eerste instantie dacht ik: 'oh mijn god, het is te dichtbij', maar uiteindelijk pakte het eigenlijk goed uit tot aan de laatste bocht. Het was close, maar ik vertrouwde hem."

Hadjar legde uit dat de eerste poging met de tow niet volgens plan was verlopen doordat de energielevering "in de war" raakte doordat hij vóór de laatste sector van het gas ging, waardoor het veel moeilijker werd om het bereik van de slipstream in te schatten.

Bij de tweede poging vreesde de Fransman dat hij Verstappen niet de volledige hulp door de laatste sector zou kunnen geven, omdat hij bij die gelegenheid zonder energie kwam te zitten.

"Wat moeilijk is, is inschatten wat de motor je gaat geven," legde de Fransman uit. "Want zodra je na bocht 14 stopt en het vermogen wilt leveren, is de motor een beetje in de war omdat je zonder reden bent gestopt, en de software is in de war.

"Dus bij die eerste poging in Q3 had ik veel te veel vermogen, waardoor ik bij hem wegreed.

"En bij de tweede poging had ik niet genoeg, dus in feite liep hij op me in, en ik kon hem niet de hele weg een tow geven, dus dat was heel moeilijk in te schatten."