Verstappen wordt 24 jaar: De verbluffende statistieken van een top-coureur

Om de prestaties van Max Verstappen in de afgelopen zes Formule 1-seizoenen in perspectief te zetten, hebben we zijn statistieken eens afgezet tegen die van tien bijzonder succesvolle F1-coureurs, deels actief en deels uit het verleden.

Hoeveel hadden Verstappens huidige concurrenten (en wereldkampioenen) Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Fernando Alonso en Kimi Raikkonen, en de legendarische oud-coureurs Michael Schumacher, Ayrton Senna, Alain Prost, Jackie Stewart, Juan-Manuel Fangio en Niki Lauda al bereikt voor hun 24ste verjaardag? Voor een deel is dat antwoord heel simpel, want in vroegere tijden traden autosportcoureurs passen op veel latere leeftijd toe tot de Formule 1. Vijfvoudig wereldkampioen Juan Manuel Fangio deed dat zelfs toen hij al ver in de dertig was en dus staat hij in statistieken op nul.

Toch hebben we gemeend om ook de 'late starters' in het lijstje op te nemen. We hebben gekeken naar verreden Grands Prix, vervolgens naar het aantal overwinningen, pole-positions, snelste rondes en ronden aan de leiding van een race. Uiteraard zijn we de wereldtitels niet vergeten.

Formule 1-statistieken van coureurs tot hun 24ste verjaardag

GP-starts Zeges Pole-positions Snelste ronden Podiums Ronden aan de leiding Wereldtitels Max Verstappen 134 17 11 14 53 1.056 0 Lewis Hamilton 35 9 13 3 22 615 1 Sebastian Vettel 69 16 22 7 27 1.054 1 Fernando Alonso 62 7 8 3 17 435 0 Kimi Raikkonen 50 1 2 4 14 159 0 Michael Schumacher 22 1 0 2 6 11 0 Niki Lauda 15 0 0 0 0 0 0 Ayrton Senna* 0 0 0 0 0 0 0 Alain Prost* 0 0 0 0 0 0 0 Jackie Stewart* 0 0 0 0 0 0 0 Juan Manuel Fangio* 0 0 0 0 0 0 0