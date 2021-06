Verstappen is geland bij Red Bull: "Ik kan hier echt mezelf zijn"

Max Verstappen heeft bij Red Bull eindelijk waar hij al enkele jaren naar verlangt: een auto waarmee hij een gooi naar de wereldtitel kan doen. Helmut Marko wilde de Limburger graag tot jongste wereldkampioen ooit te maken, maar het team is in die opzet niet geslaagd. Een jaar later lijken de seinen wel op groen te staan en derhalve wil Marko - ook qua doorontwikkeling - alles uit de kast halen. De Oostenrijker weet als geen ander wat er nodig is om Verstappen tevreden te houden, niet alleen dit jaar maar ook op langere termijn. "Van onze kant gezien, is de situatie heel simpel. Wij moeten Max gewoon een competitief pakket aanbieden. Als dat zo is, dan zijn we in mijn optiek wel zeker van zijn diensten voor de komende jaren."

"Zo is het", reageert Verstappen bij het Oostenrijkse Servus TV. "Ik voel me heel goed bij het team en wil hier nog graag tien à vijftien jaar rijden. Ik kan namelijk goed overweg met het hele team, ook met de monteurs. We moeten natuurlijk professioneel zijn, maar hebben daarnaast ook gewoon veel lol. Dat is alleen maar goed, ik wil hier graag blijven." Dat laatste komt niet alleen door het sportieve plaatje. Verstappen, die nog een doorlopend contract tot en met 2023 heeft, voelt zich eveneens goed bij het merk. "Dat is het mooie van Red Bull. Ik kan hier echt mezelf zijn, dat is best belangrijk. Als je jezelf niet helemaal fijn voelt of niet kunt uiten zoals je daadwerkelijk bent, dan komt dat de prestaties ook niet ten goede."

Marko ziet rustige en daardoor ook betere Verstappen

Die prestaties zijn dit jaar zoals bekend goed en maken Verstappen titelkandidaat. Dat laatste had hij volgens Marko ook al beduidend eerder kunnen zijn. "Max heeft alleen de pech gehad dat iedereen onder het nieuwe motorreglement achter Mercedes aan reed. Daardoor hebben we drie jaar een mogelijke titel misgelopen. Maar vandaag de dag hebben we inderdaad wel een serieuze kans. Ook dankzij Honda, zij hebben echt alles gegeven om het gat met Mercedes te dichten. Als team hebben we eveneens geleerd van onze fouten. In de voorbije jaren zijn we steeds wat traag uit de startblokken gekomen en hadden we vier à vijf races nodig om met het chassis te komen waar we moesten zijn. Dit jaar is dat allemaal goed gegaan, op die witte lijntjes na...", duidt Marko met een glimlach op 'track limits'. "Die witte lijnen hebben ons gewoon een overwinning, een pole-position en een snelste raceronde gekost. Dat was een beetje ongelukkig, maar het totaalpakket is wel goed."

"Max is gaandeweg ook rustiger geworden. Een paar weken geleden hadden we een probleem tijdens een tweede of derde training. Hij bleef toen heel rustig en wist dat de auto goed zou zijn. Voorheen hadden we op zo'n moment zeker wat Nederlandse scheldwoorden gehoord...", lacht Marko. Ook Verstappen ziet een soortgelijke ontwikkeling, al vindt hij dat niet meer dan logisch. "Het is volgens mij heel normaal. Als ik dit jaar vergelijk met mijn eerste seizoen in de Formule 1, dan heb ik nu veel meer ervaring. Ik hoop dat die ontwikkeling nog jaren doorgaat en dat het allemaal nog beter wordt, dat is ook normaal. Zo ben ik nu alweer iets verder dan vorig jaar, maar zo hoort het ook. Vorig jaar was ook al wel goed, maar toen maakte ik nog wel wat kleine foutjes. Aan het eind van de rit gaat het er natuurlijk om dat je constant bent en de punten verzamelt. Dat gaat voorlopig goed."

