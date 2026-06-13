Na een moeizame vrijdag en weinig optimistische geluiden vanuit de Red Bull Racing-garage leek een startplaats op de derde rij vooraf het hoogst haalbare voor Max Verstappen tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje. De viervoudig wereldkampioen rekende zelf zelfs op een positie rond de zevende of achtste plaats. Dat het uiteindelijk P5 werd, stemde hem dan ook gematigd tevreden.

Toch zat er volgens Verstappen meer in. Waar de uitslag op papier een redelijk resultaat lijkt voor Red Bull Racing, zag de Nederlander na afloop vooral een gemiste kans op de tweede startrij.

"Eigenlijk ging de kwalificatie een stuk beter dan verwacht", blikte Verstappen terug. "Het gat was veel kleiner dan we hadden gedacht. Als je er zo naar kijkt, is P5 een prima resultaat. Maar eigenlijk hadden we ook een hele goede kans op P3."

De sleutel lag volgens Verstappen in zijn laatste poging in Q3. Daar verloor hij juist in de slotfase van het circuit tijd. "In de laatste sector begon de auto ineens veel meer te glijden. Dan kun je niet meer de normale lijnen rijden die je wilt rijden en verlies je tijd."

Rode vlag verstoorde ritme

Verstappen wees daarnaast op de onderbreking in het laatste kwalificatiedeel als een factor die mogelijk een rol heeft gespeeld. De rode vlag kwam nadat verschillende coureurs hun eerste run al hadden afgewerkt, terwijl anderen hun ronde nog moesten beginnen.

"Volgens mij hadden alleen Oscar en ik onze ronde al gereden voor de rode vlag", legde Verstappen uit. "Daarna sta je tien minuten in de pitbox te wachten. Je verliest dan waarschijnlijk toch een beetje je ritme."

Normaal gesproken verloopt een kwalificatiesessie volgens een vast patroon: een eerste snelle ronde, terug naar de pits, analyseren waar tijd gewonnen of verloren is gegaan en vervolgens direct weer naar buiten voor de beslissende poging. Door de onderbreking werd dat proces abrupt doorbroken. "Dat is niet ideaal. Je wilt een ronde rijden, terugkomen, nieuwe banden krijgen en meteen weer naar buiten. Als je dan ineens lang moet wachten, helpt dat niet echt."

Verstappen was vooral opgelucht dat de schade beperkt bleef. "Ik ging de kwalificatie eigenlijk in met het idee dat we mijlenver achter zouden staan en ergens P7 of P8 zouden eindigen. Dan is dit toch wel bemoedigend." Foto door: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

Desondanks was Verstappen vooral opgelucht dat de schade beperkt bleef. "Ik ging de kwalificatie eigenlijk in met het idee dat we mijlenver achter zouden staan en ergens P7 of P8 zouden eindigen. Dan is dit toch wel bemoedigend."

Grote vraag voor zondag

Voor de race blijft er echter een belangrijk vraagteken boven de zondag hangen: de bandenslijtage. Onder de hoge temperaturen in Barcelona hadden vrijwel alle teams het moeilijk om de banden in leven te houden, ongeacht de gebruikte compound. "Het wordt zwaar", voorspelde Verstappen. "Alle banden hebben het moeilijk. Het maakt eigenlijk niet uit welke compound je gebruikt."

Volgens de Red Bull-coureur zal het vermogen om de banden te sparen een cruciale rol spelen in de race. Daarbij speelt niet alleen de rijstijl van de coureur een rol, maar ook de afstelling en balans van de auto. "Het wordt heel belangrijk om voorzichtig met de banden om te gaan. Maar dat hangt ook samen met de balans van de auto. We zullen morgen zien hoe dat uitpakt."

Na een kwalificatie die beter verliep dan verwacht, lijkt Verstappen in elk geval met iets meer optimisme naar de race te kunnen kijken dan na de sombere vrijdag. Of dat voldoende is om de strijd met McLaren en Mercedes aan te gaan, moet zondag blijken.