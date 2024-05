F1-update: Verstappen verklaart Red Bull-problemen, Ferrari wisselde motor Leclerc

Charles Leclerc heeft zijn favorietenstatus op basis van de vrije trainingen waargemaakt met pole in Monaco. De Monegask onderstreepte daarmee dat de Ferrari zeer goed gaat over de hobbels en kerbstones, al vertelde hij in de persconferentie dat zijn team de motor voorafgaand aan de kwalificatie nog heeft vervangen. Leclerc wist vervolgens de eveneens zeer sterke Oscar Piastri achter zich te houden, waarbij de data enkele verschillen tussen beide mannen tonen. Gijs Leuvenink en Ronald Vording bespreken het uitgebreid in een nieuwe F1-update, net als het verhaal dat Max Verstappen na afloop in de paddock vertelde. De wereldkampioen stelde onder meer dan zijn Red Bull als een kart aanvoelde en dat het alles zei dat Sergio Pérez als in Q1 sneuvelde. Het optreden van de Mexicaan komt ook aan bod, net als de diskwalificaties van Haas en wat Verstappen morgen in de 'race' nog kan uitrichten.

Mis geen enkele Formule 1-update meer en abonneer je via deze link op het YouTube-kanaal van Motorsport.com Nederland. Klik ook even op het belletje, dan krijg je meteen een melding wanneer er weer een nieuwe F1-video voor je klaar staat!