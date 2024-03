Verstappen verbaast zichzelf met derde F1-pole 2024

Even zag het er vanochtend naar uit dat Max Verstappen dit seizoen voor het eerst zou moeten buigen voor de concurrentie. Waar hij in Saudi-Arabië nog alle sessies van de kwalificatie had gedomineerd, kwam de Nederlander op Albert Park in Q1 en Q2 niet verder dan de derde plaats.

Vooral Carlos Sainz was in die twee sessies buitengewoon snel onderweg, maar in de alles beslissende derde fase van de kwalificatie wist Verstappen toch weer het verschil te maken. Hij finishte uiteindelijk als enige in een tijd onder de 1.16 (1.15.915), bijna drie tienden sneller dan de net van een blindedarmontsteking herstelde Spanjaard. Op de derde plaats start zondagochtend Verstappens teamgenoot Sergio Pérez.

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto door: Mark Sutton

De pole in Melbourne is de 35ste voor Verstappen in de Formule 1. Na afloop was hij enigszins verbaasd over de uitslag. "Het was een beetje onverwachts vandaag, maar ik ben uiteraard erg blij met mijn Q3", zei hij de drievoudig wereldkampioen direct na afloop. "Allebei mijn [snelle] ronden voelden erg goed. Ik heb ervan genoten, na een tot nu toe listig weekend. Maar uiteindelijk staan we er weer, dus ik ben erg blij."

Verstappen verwacht zondagochtend een strategische race, waarin hij vooral – naast teamgenoot Pérez – de twee Ferrari's in de gaten zal moeten houden. "Ze lijken erg snel, ook in de long runs. Dat is een vraagteken morgen, maar ik heb er zin in en we zullen het morgen wel gaan zien."