Verstappen verbaasd door balansproblemen Q3, kan McLaren tik uitdelen in Monza?

McLaren heeft de volledige eerste startrij te pakken voor de Formule 1 Grand Prix van Italië, met Lando Norris op pole-position. Volgens Lewis Hamilton had daar een andere Brit moeten staan, aangezien hij woedend was over zijn eigen kwalificatie in Monza. Desondanks toont de eerste startrij opnieuw de progressie van McLaren, waarbij Norris aangaf dat de papaja-auto nu twintig kilometer harder zou lopen op rechte stukken dan vorig jaar. Het komt onder meer door een goed low-downforce pakket specifiek voor Monza, dat Red Bull niet heeft. Max Verstappen sprak er in het vierkantje over, net als over de balansproblemen die hij niet kon verklaren, het immense verschil tussen Q2 en Q3 en zijn verwachtingen voor de race van zondag. Gijs Leuvenink en Ronald Vording analyseren het uitgebreid in een nieuwe aflevering van de F1-update, net als de F1-aankondiging van Andrea Kimi Antonelli, hoe Toto Wolff de opties voor 2026 vakkundig open houdt en de meeste interessante factoren om naar uit te kijken in de Grand Prix van zondag.

