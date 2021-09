Verstappen met gridstraf naar Sochi: “Er is nog niks verloren”

Verstappen werd als schuldige aangewezen na de aanrijding met titelrivaal Lewis Hamilton in de Grand Prix van Italië. Hij kreeg als gevolg daarvan een gridstraf van drie plekken. Het heeft Red Bull aan het twijfelen gezet over het nemen van een eventuele gridstraf voor extra motorelementen, maar daarover is nog geen uitsluitsel. In gesprek met de Duitse media liet Red Bull-adviseur Helmut Marko weten dat de extra gridstraf afhangt van de kwalificatie en de weersomstandigheden.

Desalniettemin weet Verstappen dat de uitslag van de kwalificatie niet automatisch zijn startplek zal zijn. “Niet ideaal”, constateert hij in de vooruitblik van Red Bull. “Maar, er is ook niets verloren. Zo kijk ik ernaar.” In het kampioenschap heeft Verstappen vooralsnog vijf WK-punten voorsprong op Hamilton. “Er liggen nog vele races voor ons en de marge is bijzonder klein. We zullen ons best doen om er dit weekend het beste van te maken met het pakket dat we tot onze beschikking hebben.”

Terugkijken op de bewogen race in Monza doet Verstappen niet graag. “Je kunt er nog zoveel op reflecteren, uiteindelijk is het belangrijk om vooruit te kijken en te pushen. Ik geloof nog steeds dat het een race-incident was, maar we hebben drie plekken gridstraf gekregen en daar moeten we het mee doen. De race in Monza was op meerdere vlakken niet best voor ons, maar ik kijk vooral uit naar Sochi.”

De ietwat saaie omloop op het Olympisch park van Sochi is doorgaans niet echt een Red Bull-circuit. Sinds de terugkeer van de Formule 1 in Rusland is Mercedes ongeslagen en heeft Hamilton vier keer gewonnen. Vorig jaar eindigde Verstappen voor het eerst op het podium in Sochi. “Dat was een mooi moment, vooral omdat het voor ons als team nooit echt een goed circuit was. Dit jaar zijn we een stuk sterker en het is interessant om te zien hoe competitief we deze keer zijn. Het is een volledig andere uitdaging dan Monza en het zou nog kunnen gaan regenen ook. Ik kijk uit naar het weekend en ben benieuwd naar wat we kunnen doen.”