Een van de grootste sensaties uit de Formule 1-geschiedenis kwam begin februari rond: Lewis Hamilton verlaat aan het einde van komend seizoen Mercedes om bij Ferrari zijn geluk te beproeven. Door de onverwachte overstap wordt ook druk gespeculeerd over wat andere coureurs kunnen doen. De naam Max Verstappen wordt hier en daar ook genoemd als iemand die een keer buiten de deur zou willen kijken. Gevraagd door Motorsport.com tijdens de RB20-presentatie of een overstap naar Ferrari tot de mogelijkheden behoort antwoordt de Nederlander: "Ik wil niet disrespectvol klinken, ik heb namelijk veel respect voor Ferrari, maar ik ben heel blij met waar ik nu zit. Ik voel me hier comfortabel en ben niet op zoek naar verandering."

Toch sluit hij een overstap niet helemaal uit. "Ik weet uit mijn eigen leven dat je nooit nooit moet zeggen, maar voor nu denk ik er niet over na", aldus de drievoudig wereldkampioen, die ook nu geen behoefte voelt om zijn carrière bij Ferrari af te sluiten. "Nee, dat is niet nodig voor mij", laat de 26-jarige coureur weten. "Natuurlijk is het een mooi merk en het heeft heel veel bereikt in de sport. Op dit moment is mijn focus gewoon op dit team. Daar ben ik gewoon druk mee bezig. De andere dingen zijn bijzaak."

Geen uitgesproken mening over overstap Hamilton

Tijdens de presentatie werd Verstappen ook gevraagd naar wat hij van de stap van zijn grote rivaal vindt, maar heel erg uitgesproken is hij er niet over. "Je weet niet alle ins en outs van de gesprekken bij Mercedes en Ferrari. Het is daarom heel moeilijk om daar een mening over te hebben", legt de 26-jarige uit. "Maar als het iemand zijn droom is om voor Ferrari te rijden, dan snap ik natuurlijk wel dat je daar naartoe wilt." Wel spreekt de Red Bull-coureur zijn verbazing uit over de timing van het nieuws: "Het maakt het natuurlijk voor het hele team iets moeilijker om het hele jaar goed samen te kunnen werken. Iedereen is professioneel en zullen daar prima mee kunnen dealen - ook omdat ze zoveel succes samen hebben gehad - , maar bij sommige meetings mag je er dan natuurlijk niet meer bij zijn."