Verstappen kijkt uit naar Portimao: "Geweldige baan"

Verstappen ging eerder dit jaar Portimao al een keer verkennen in een GT-wagen en was vol lof over het circuit. "Het is een geweldige baan", is Verstappen enthousiast. "Ik was er enkele dagen. Het was meestal aan het regenen, maar het was nog steeds een leuk circuit om op te rijden, zeker in de regen."

Portimao wordt vaak omschreven als een achtbaan omdat rijders verschillende keren een heuvel op en af worden gestuurd. Dat maakt de bochtencombinatie nog uitdagender. "De baan zit vol hoogteveranderingen en de layout van het circuit is gewoon heel cool", vult Verstappen aan. "Het is een redelijk technisch, maar snel circuit en ik kijk ernaar uit om erop te kunnen rijden met een Formule 1-wagen. Ik hou er altijd wel van om naar nieuwe banen te gaan. Het is voor iedereen iets nieuws en dat kan de dingen er interessanter op maken."

Verstappen komt met vertrouwen naar Portugal na een tweede plaats in Duitsland tussen de twee Mercedessen van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas. "We hadden een goed weekend op de Nurburgring en ik denk dat we ook een stap vooruit hebben gezet met de wagen. We leken dichter bij Mercedes te zitten, wat heel positief is en met alweer een nieuw circuit kijk ik ernaar uit wat we daar kunnen doen."

Oorspronkelijk hoopte de lokale organisatie om 50.000 kijklustigen te kunnen ontvangen, maar de voorbije dagen was er een felle piek in de COVID-19 cijfers vast te stellen. Daardoor moet Portimao het aantal toeschouwers beperkt worden tot 27.500.

