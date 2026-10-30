Formule 1 GP van Mexico

Verstappen over zware F1-kalender nadat twee coureurs ziek afhaakten

Max Verstappen heeft de fysieke tol van de triple-headers in de Formule 1 benadrukt

Lydia Mee Ronald Vording

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 10:00

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Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

Viervoudig Formule 1-kampioen Max Verstappen zegt dat het "normaal" is dat F1-coureurs en teamleden in deze fase van het seizoen ziek worden, nadat twee coureurs de mediadag van donderdag in Mexico-Stad moesten missen.

Kampioenschapsleider Kimi Antonelli werd vrijgesteld van mediaverplichtingen terwijl hij herstelt van een virusinfectie. Mercedes verwacht dat de Italiaanse coureur voor de vrijdagtrainingen terugkeert op de baan. Ook Valtteri Bottas van Cadillac miste de mediadag door ziekte, waarbij het Amerikaanse team dat omschreef als een voorzorgsmaatregel.

Mexico is de tweede race van een triple-header, na de Grand Prix van de Verenigde Staten vorige week en voorafgaand aan de Grand Prix van Brazilië volgende week. De laatste negen raceweekenden van het seizoen 2026 zijn verdeeld over drie triple-headers, met pauzes van één week ertussen.

Tijdens zijn gesprek met de media in Mexico kreeg Verstappen de vraag hoe zwaar de reeks races was geweest.

"Het is natuurlijk altijd behoorlijk zwaar voor je lichaam, drie weken op rij. Soms kun je een beetje pech hebben met wat dan ook, een buikgriep", legde de Nederlander uit.

Max Verstappen, Red Bull Racing, congratulates pole man Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Maar normaal gesproken is het rond deze tijd van het jaar dat niet alleen coureurs, maar ook monteurs en mensen binnen het team ziek worden. Want je lichaam kan veel stress aan. Maar op een gegeven moment vertelt het je natuurlijk ook wanneer het een kleine herstelfase nodig heeft.

"Dat is iets waar je bovenop moet blijven zitten. En sommige jaren gaat dat wat beter dan andere. Ik denk dat je er ook een beetje van probeert te leren naarmate je meer seizoenen doet. Soms zijn sommige dingen dingen die je niet kunt voorkomen. Maar het is zeker altijd heel zwaar.

"Voor mij is het zwaarste dat je tussendoor niet echt naar huis kunt om weer bij je familie te zijn. Dat is voor mij tegenwoordig iets wat ik niet echt fijn vind aan triple-headers."

Foto's van de GP van Mexico - donderdag





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s





GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Formule 1

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