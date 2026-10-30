Formule 1 GP van Mexico

Verstappen over zware F1-kalender nadat twee coureurs ziek afhaakten

Max Verstappen heeft de fysieke tol van de triple-headers in de Formule 1 benadrukt

Lydia Mee Ronald Vording

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 10:00

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Motorsport.com Graphics (32)

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Mark Thompson / Getty Images

Viervoudig Formule 1-kampioen Max Verstappen zegt dat het "normaal" is dat F1-coureurs en teamleden in deze fase van het seizoen ziek worden, nadat twee coureurs de mediadag van donderdag in Mexico-Stad moesten missen.

Kampioenschapsleider Kimi Antonelli werd vrijgesteld van mediaverplichtingen terwijl hij herstelt van een virusinfectie. Mercedes verwacht dat de Italiaanse coureur voor de vrijdagtrainingen terugkeert op de baan. Ook Valtteri Bottas van Cadillac miste de mediadag door ziekte, waarbij het Amerikaanse team dat omschreef als een voorzorgsmaatregel.

Mexico is de tweede race van een triple-header, na de Grand Prix van de Verenigde Staten vorige week en voorafgaand aan de Grand Prix van Brazilië volgende week. De laatste negen raceweekenden van het seizoen 2026 zijn verdeeld over drie triple-headers, met pauzes van één week ertussen.

Tijdens zijn gesprek met de media in Mexico kreeg Verstappen de vraag hoe zwaar de reeks races was geweest.

"Het is natuurlijk altijd behoorlijk zwaar voor je lichaam, drie weken op rij. Soms kun je een beetje pech hebben met wat dan ook, een buikgriep", legde de Nederlander uit.

Max Verstappen, Red Bull Racing, congratulates pole man Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing, congratulates pole man Daniel Ricciardo, Red Bull Racing

Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

"Maar normaal gesproken is het rond deze tijd van het jaar dat niet alleen coureurs, maar ook monteurs en mensen binnen het team ziek worden. Want je lichaam kan veel stress aan. Maar op een gegeven moment vertelt het je natuurlijk ook wanneer het een kleine herstelfase nodig heeft.

"Dat is iets waar je bovenop moet blijven zitten. En sommige jaren gaat dat wat beter dan andere. Ik denk dat je er ook een beetje van probeert te leren naarmate je meer seizoenen doet. Soms zijn sommige dingen dingen die je niet kunt voorkomen. Maar het is zeker altijd heel zwaar.

"Voor mij is het zwaarste dat je tussendoor niet echt naar huis kunt om weer bij je familie te zijn. Dat is voor mij tegenwoordig iets wat ik niet echt fijn vind aan triple-headers."

Foto's van de GP van Mexico - donderdag

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Ryo Hirakawa, Haas F1

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Pierre Gasly, Alpine

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Pierre Gasly, Alpine

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Pierre Gasly, Alpine

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Franco Colapinto, Alpineskiën

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Oscar Piastri, McLaren

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Allan McNish, racedirecteur van het Audi F1 Team, samen met Alex Chan, hoofd race-engineering bij het Audi F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Oliver Bearman, Haas F1 Team, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Een gedetailleerd beeld van een rok

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Gabriele Mini, Alpine F1

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

George Russell, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Pierre Gasly, Alpine

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Alicia Torriani

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Franco Colapinto, Alpineskiën

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Franco Colapinto, Alpineskiën

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Max Verstappen, Red Bull Racing

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Dan Towriss, CEO van het Cadillac F1-team, en Cassidy Towriss

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

George Russell, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Pierre Gasly, Alpine

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Nikola Tsolov, Racing Bulls

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Een vrouw in traditionele klederdracht

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Frederik Vesti, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Net als Crawford, Aston Martin F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Charles Leclerc, Ferrari

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Een vrouw in traditionele klederdracht

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Ryo Hirakawa, Haas F1

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Max Verstappen, Red Bull Racing

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Max Verstappen, Red Bull Racing

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Ryo Hirakawa, Haas F1

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Frederik Vesti, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Ryo Hirakawa, Haas F1

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Frederik Vesti, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Carlos Sainz, Williams

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

George Russell, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Zoals Crawford, Aston Martin F1

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Esteban Gutierrez, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

George Russell, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Gabriele Mini, Alpine F1

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Franco Colapinto, Alpineskiën

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Gabriele Mini, Alpine F1

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Franco Colapinto, Alpineskiën

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Gabriele Mini, Alpine F1

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Sergio Perez, Cadillac Racing

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

George Russell, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Pierre Gasly, Alpine

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Een kunstenaar werkt aan een muurschildering

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Formule 1

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