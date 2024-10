Max Verstappen ontloopt gridstraf voor F1-race in Mexico

Max Verstappen kende geen makkelijke vrijdag van de Formule 1 Grand Prix van Mexico. In de eerste training waren er al wat kleine motorproblemen, maar in de tweede sessie werkte de krachtbron achterin de RB20 nog minder goed. Als de Nederlander een nieuwe motor had moeten steken, dan had er een gridstraf op de loer gelegen. Het zou dan immers de vijfde van het jaar zijn. Red Bull Racing heeft aan Motorsport.com bevestigd dat er geen gridstraf nodig is.

Wel heeft Red Bull bij de auto van Verstappen een andere motor gestoken. Het team meldt dat er een lekkage in het luchttoevoersysteem is geconstateerd. De monteurs hebben geprobeerd deze lekkage op te lossen, maar dat bleek onmogelijk. Het goede nieuws voor de kampioenschapsleider was wel dat de motor die hij nu achterin heeft liggen uit de beschikbare pool gehaald is. Deze is dus al een keer eerder gebruikt en dat zorgt ervoor dat de gridstraf niet uitgedeeld is.

Door de motorproblemen op vrijdag kon Verstappen in de tweede training nauwelijks rijden. De 27-jarige coureur had zelfs geen enkele getimede ronde genoteerd. Na iets minder dan een kwartier zat zijn training er alweer op. De zaterdag in Mexico wordt daarom voor hem extra belangrijk. De Red Bull-rijder heeft met 57 punten een grote voorsprong op naaste belager Lando Norris en met nog vijf races te gaan is de titelstrijd nog niet over. Met een gridstraf zou de Limburger hoogstwaarschijnlijk op achterstand op zijn concurrent aan de race moeten beginnen en dat zou Norris aardig in de kaart spelen.

Het goede nieuws voor Verstappen was dat Norris ook niet overtuigend aan het weekend in Mexico-Stad begon. De Brit moest zijn zitje in de eerste training aan Patricio O'Ward laten, waarna hij in de tweede oefensessie tot slechtst een vijfde tijd kwam.

Video: Verstappen kampte met motorproblemen in VT2