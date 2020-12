Verstappen na opgave Sakhir: 'Actie Leclerc was roekeloos'

Voor Verstappen en Leclerc ging het al in de vierde bocht mis. Door een aarzelende Valtteri Bottas, die de leiding moest afstaan aan Mercedes-teamgenoot George Russell, kwamen Verstappen en Perez naast de Fin te liggen. Het drietal stoof naast elkaar op de vierde bocht af, maar Verstappen besloot om geduldig te zijn en niet in een sandwich terecht te komen.

Toen Verstappen van het gas ging, kon Leclerc in zijn Ferrari langs de binnenkant passeren, maar de Monegask remde laat en tikte ook de Racing Point van Perez aan. Perez kon weer verder na een spin, maar Verstappen en Leclerc eindigden zij aan zij in de bandenmuur. Verstappen maakte geen contact met Leclerc, maar leek zich te verkijken op de grindbak en schoof zelf de banden in.

Achteraf was Verstappen wel kritisch voor de wat onbezonnen actie van Leclerc, die geen kans maakte om Perez zonder contact in te kunnen halen. "Charles was te enthousiast, ik vind het gewoon dom", vertelde Verstappen aan Ziggo Sport F1. "We zitten allemaal vooraan, dus waarom dan meteen zo veel risico nemen? Nu hangen er twee auto's in de muur en moest een ander achteraan opnieuw beginnen."

Leclerc wilde bij Sky Sports F1 de schuld best op zich nemen, maar stelde dat hij niet roekeloos was. Hij had enkel ingeschat dat Perez de buitenkant zou aanhouden om Bottas in te halen. "Ik probeerde Max in te halen in bocht 4 en had Checo wel gezien, maar ik had gedacht dat Perez aan de buitenkant rond Bottas zou gaan. Maar toen besloot hij om weer naar binnen te knijpen en was het voor mij te laat om nog te vertragen", vertelde Leclerc. "Ik steek de schuld zeker niet op Checo, als je iemand de schuld moet geven dan ben ik het wel, maar ik zou zeggen dat het meer een ongelukkige samenloop van omstandigheden is dan dat ik schuld tref."