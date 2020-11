Verstappen: “Mercedes verslaan blijft ook in 2021 moeilijk”

Met goede hoop begonnen Red Bull Racing en Verstappen aan het seizoen 2020. Vooraf werden de ambities duidelijk uitgesproken: de wereldtitels was het doel. Inmiddels zijn er dertien races afgewerkt en is de conclusie dat het doel niet bereikt wordt. Verstappen staat weliswaar derde in het kampioenschap, maar maakt al geen kans meer op de wereldtitel. Hetzelfde geldt voor Red Bull, dat op de tweede plek in het constructeurskampioenschap een onoverbrugbare achterstand heeft op Mercedes. Het is ook nog maar de vraag in hoeverre dat volgend jaar wél gaat lukken: vanwege het coronavirus is de introductie van de nieuwe technische reglementen uitgesteld tot 2022 en om kosten te besparen is de doorontwikkeling van het chassis voor volgend jaar aan banden gelegd.

Die beperkingen gaan het Red Bull niet makkelijker maken om in 2021 wél mee te doen om de titels, vermoedt Verstappen. “Persoonlijk denk ik niet dat we mee gaan doen vanwege alle beperkingen die we op dit moment hebben qua ontwikkeling van de auto”, zei de Nederlander in gesprek met The Official F1 Magazine. “Misschien zullen andere mensen binnen het team iets anders zeggen. Maar van mijn kant ben ik gewoon eerlijk, en ik denk niet dat we dat kunnen. Dus volgend jaar wordt weer een moeilijk jaar. Hopelijk zijn we iets beter, maar het zal moeilijk blijven om Mercedes te verslaan.”

Hoewel hij het niet uitspreekt, lijkt Red Bull-teambaas Christian Horner zich aan te sluiten bij de woorden van Verstappen. Hij ziet dat de introductie van de nieuwe reglementen in 2022 een veel grotere kans is voor zijn renstal dan 2021. “Volgend jaar is eigenlijk een verlenging van dit seizoen, dus we blijven onze auto volle bak doorontwikkelen tot het einde van het seizoen”, zei Horner. “Waar we mee eindigen is grotendeels ook waar we in Melbourne mee beginnen, als dat de eerste race is. We geven niets op en blijven voluit gaan, maar je moet ook realistisch zijn met de marge die Mercedes op dit moment heeft. De grote reset wordt hoe de teams de reglementen voor 2022 interpreteren.”