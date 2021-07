Max Verstappen begint vrijdag met een voorsprong van 32 punten op Lewis Hamilton aan het weekend van de Britse Grand Prix, na de laatste drie races te hebben gewonnen. Met name tijdens de laatste twee wedstrijden op de Red Bull Ring was de Nederlander heer en meester: zowel de Grand Prix van Stiermarken als de Grand Prix van Oostenrijk leidde hij van start tot finish. Verstappen verwacht komend weekend op Silverstone echter een zwaardere kluif te krijgen aan Mercedes.

“Ze hebben upgrades meegenomen en als die werken, zullen ze natuurlijk dichter bij ons zitten”, liet Verstappen tijdens de donderdagse persconferentie weten aan onder andere Motorsport.com Nederland. Vrees heeft de veertienvoudig Grand Prix-winnaar niet voor de verbeteringen die Mercedes heeft meegenomen naar de baan in Northamptonshire. Tijdens zijn onderonsje met de Nederlandse pers zei hij: “We moeten ons uiteindelijk natuurlijk gewoon op onszelf concentreren. We zien wel wat de rest verder doet. We moeten er gewoon voor zorgen dat we er beste uithalen bij onszelf. Meer kun je niet doen.“

“We gaan het zien”, vervolgde hij. “Het is niet altijd zo dat als je met de nieuwste onderdelen gaat rijden, je ook meteen een stuk sneller gaat. Je moet ook een goede set-up en een goede balans in de auto vinden. Daar zit vaak nog wel wat tijd in. We zullen proberen dat hier dit weekend weer net zo goed voor elkaar te hebben als in Oostenrijk.” Want ook Red Bull heeft weer wat nieuwe zaken gereed voor de RB16B. “Bij Mercedes gaat het denk ik wel om wat grotere updates. Maar wij proberen dit seizoen elk weekend dingen aan te passen. Dus we hebben ook hier weer een paar dingetjes.”

Silverstone is een circuit dat Mercedes in de regel beter ligt dan Red Bull, al ging Verstappen er vorig jaar op sublieme wijze met de overwinning vandoor in de 70th Anniversary Grand Prix. Op de vraag hoe de Red Bull-auto dit jaar zal presteren op Silverstone, antwoordde de Limburger: “Dat is moeilijk te zeggen. Ik heb hier op dit moment nog niet echt een idee van. We werken dit weekend ook met een iets ander format, waardoor het allemaal net iets anders zal zijn. Maar ik ga er natuurlijk wel vanuit dat we competitief zijn. Maar waar we precies zullen eindigen, is lastig te zeggen.”

Red Bull heeft dit jaar al een paar rake klappen uitgedeeld aan Mercedes. Mogelijk zou een zege in Silverstone, de thuisrace van Lewis Hamilton en het in Brackley gevestigde Mercedes-team, ook weer een gevoelige tik kunnen zijn voor de regerend kampioenen. Verstappen lijkt daar niet mee bezig. “Ik zie het gewoon weer als een wedstrijd die we moeten proberen te winnen. Ik weet zeker dat het niet zo makkelijk zal gaan als tijdens de races in Oostenrijk, want daar lag alles ons gewoon heel goed. Tel de updates die Mercedes heeft meegenomen daarbij op en dan mag je ervan uitgaan dat het allemaal wat lastiger wordt. Maar we gaan het zien. Er zijn nog zoveel wedstrijden te rijden dit jaar en Mercedes gaat zeker niet opgeven. We moeten proberen om elk weekend weer vooraan te eindigen.”