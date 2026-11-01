Formule 1 GP van Mexico

Verstappen klaart lucht met Lawson, maar houdt mening over Racing Bulls-zitje liever voor zich

Max Verstappen en Liam Lawson hebben zaterdagochtend met elkaar gesproken over de F1-trainingsclash in Mexico. Gevraagd wie het Racing Bulls-zitje voor 2027 verdient, zegt Verstappen sec dat opkomend talent die keuze erg lastig maakt.

Ronald Vording

Gepubliceerd: 1 nov 2026, 05:40

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Max Verstappen heeft zich als vierde gekwalificeerd voor de Formule 1 Grand Prix van Mexico-Stad, maar moet zoals bekend een plekje achteruit op de startopstelling, waardoor hij niet vanaf de tweede, maar juist de derde startrij moet komen. De reden is op zijn minst opmerkelijk te noemen: het contact tussen twee coureurs van beide Red Bull-teams tijdens de tweede vrije training.

Verstappen toonde zich vrijdagavond nogal uitgesproken in de media pen en liet onder meer optekenen “geen idee te hebben wat er in Liams hoofd omging” en ook dat hij het “geen slim gedrag” vond van iemand die nog voor zijn zitje voor het Formule 1-seizoen 2027 moet vechten.

Op dat moment leek het voorval wat betreft de consequenties nog met een sisser af te lopen, waardoor de nadien uitgedeelde gridstraf veel verbazing heeft opgewekt. “Hoe ik daarnaar kijk? Het is een beetje hetzelfde als dat je naar andere sporten kijkt en soms beslissingen ziet worden gemaakt. Dan denk je ook, daar kan je het mee eens zijn of niet. Ik heb mijn eigen mening daar natuurlijk over, maar ik heb alles al gezegd wat ik erover wilde zeggen – ook intern”, aldus Verstappen.

Eén aspect viel in het document van de FIA-stewards op en dat is de passage dat het normaliter met een waarschuwing zou worden afgedaan, maar dat de stewards ditmaal een voorbeeld wilden stellen. Dat kwam deels doordat het onderwerp in een meeting met teammanagers is besproken en deels doordat de stewards het na eerdere trainingsincidenten tijd vonden om er paal en perk aan te stellen.

Op de vraag van Motorsport.com of Verstappen verbaasd is dat hij door de stewards als voorbeeld is gebruikt, reageert Verstappen tijdens de Nederlandse mediasessie in de paddock: “Nee, dat komt mij niet gek voor, omdat dat vroeger ook al vaker is gebeurd – ook met andere dingen. Maar ja, het is nou eenmaal zo. Je kunt daar niks aan doen. Kijk, als zij vinden dat dit al een straf waard is, dan is dat een straf waard.”

Op de vraag of Verstappen het gevoel heeft dat hij er vaak als voorbeeld wordt uitgelicht door de stewards, laat hij weten: “Ja, daar wil ik niet te veel over zeggen. Het is wat het is.”

Lawson biedt excuses aan Verstappen aan

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Manuel Eletto / Getty Images

Zaterdagochtend heeft Verstappen in ieder geval met Lawson om tafel gezeten om de lucht te klaren, wat volgens laatstgenoemde ook is gebeurd. “Het is natuurlijk niet ideaal en iets wat tijdens een training nooit zou mogen gebeuren”, blikte Lawson een dag na het incident terug. “Ik ben vanochtend naar Max gegaan om mijn excuses aan te bieden, omdat het natuurlijk nooit mijn bedoeling was om contact te maken. Het is voor ons allebei niet goed, dus ja, ik zal hiervan leren voor de toekomst.”

Op de vraag van Motorsport.com of hij verrast was door Verstappens stevige woorden op vrijdag, reageerde de Nieuw-Zeelander. “Ik denk dat dat inmiddels ook allemaal is uitgepraat. Ik heb gisteren natuurlijk niet met de media gesproken, maar als je net uit een sessie komt, zit de adrenaline er nog in. Uiteindelijk weet alleen Max hoe hij zich voelt, maar zoals ik al zei, het was nooit mijn bedoeling om contact te maken, dus mijn excuses daarvoor.”

Minstens zo interessant was het moment waarop Verstappen tijdens de Nederlandse mediasessie werd gevraagd wie in zijn optiek het Racing Bulls-zitje voor 2027 verdient: Lawson of Red Bull-junior Nikola Tsolov? Zonder de frustratie van vrijdag en zonder de adrenaline waar Lawson het over had, sprak Verstappen nog altijd niet onomwonden zijn steun uit voor zijn voormalig teamgenoot.

“Dat is altijd een beetje een probleem natuurlijk als je heel veel talenten hebt en als eentje het op een gegeven moment heel goed doet. Ga je die de kans geven of niet? Dat laat ik aan het team over.” Gevraagd wat Verstappens persoonlijke mening over de kwestie is, gaf hij aan die wel degelijk te hebben, maar die liever voor zich te houden: “Ja, dat hoef ik niet te zeggen.”

Lawson wacht intussen nog altijd af, zo liet hij na de kwalificatie in Mexico optekenen. De vraag hoeveel vertrouwen hij erin heeft ook volgend jaar op de Formule 1-grid te staan, beantwoordde hij afsluitend als volgt: “De Formule 1 is een harde sport, dus ik probeer op dit moment mijn best te doen en in iedere race waarin dat mogelijk is punten te scoren, maar ik neem die beslissing niet.”

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- Het Motorsport.com-team

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