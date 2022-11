Afgelopen zomer dook er van zijn vriendin Kelly Piquet een bericht op waarin stond dat ze zwanger was. Dit bericht verdween razendsnel van social media en daarna bleef het stil. Max Verstappen ging in gesprek met Amber Brantsen in de Viaplay-special ‘Max Verstappen: Picture Perfect’ in op zijn kinderwens en de toekomst in de racerij.

“Ja, absoluut”, reageert Verstappen op de vraag of hij vader wil worden. “Ik hoop alleen dat ze nooit gaan racen. Nee, als ik terugkijk op wat mijn vader allemaal voor mij heeft gedaan, dat is echt een gekkenhuis. Wat hij voor mij over heeft gehad in die tijd, ik vind het lastig om dat zelf ook zo intensief te doen. Als je daaraan begint, wil je het natuurlijk ook goed doen. Dan wil je winnen. In deze nieuwe wereld is dat soms wel lastig.”

Het vele reizen eist zijn tol van de leden van de Formule 1-paddock. Met 23 races op de kalender is Verstappen een aanzienlijk deel van het jaar op reis. Bovendien woont hij in Monaco, op grote afstand van zijn naaste familie. De Limburger doet zijn best om zo goed mogelijk contact te houden met zijn familie.

“Je ziet elkaar natuurlijk niet heel veel, maar daarom is het wel belangrijk om contact te houden via een groepsapp op Whatsapp, we sturen elkaar foto’s”, gaat Verstappen verder. “Dat blijft heel leuk. Mijn moeder heeft zelf ook geracet, daar kun je heel makkelijk over praten omdat ze het wel begrijpt. Mijn moeder is Belgisch, m’n vader Nederlands. Dat is al anders, een ander karakter. Dat is ook leuk, zo ben ik ook opgegroeid. Ik vind het mooi hoe m’n moeder spreekt qua accent. Ze is altijd heel nerveus voor en tijdens een wedstrijd, als het even kan hebben we na de race wel even contact.”

Tijdens de Grand Prix van Nederland reed Verstappen met een helm gebaseerd op het ontwerp dat zijn vader Jos altijd gebruikte: “Dat was een heel mooi moment, een echte ode. Ook omdat ik zo begonnen ben, met een helm van hem. Die helm heb ik hem na de race ook meteen gegeven.”

Meer lezen over het Formule 1-seizoen 2022? Bestel dan het boek 'F1 2022: Een klasse apart' met daarin alle Grands Prix en talloze achtergrondverhalen over Red Bull, Ferrari, Mercedes en Nyck de Vries!