Max Verstappen reed in 2015 zijn eerste volledige seizoen in de Formule 1 bij het zusterteam van Red Bull, toen het nog Toro Rosso heette. Hij maakte indruk bij het team en kreeg in 2016 al na enkele races de kans om zich bij Red Bull te bewijzen. Daar maakte hij gretig gebruik van door meteen de Grand Prix van Spanje 2016 te winnen. Hij toonde vervolgens zijn talenten en kon steeds op een contractverlenging rekenen.

De Nederlander kon in de eerste jaren bij Red Bull slechts sporadisch voor zeges gaan, mede doordat Mercedes domineerde. Door de jaren heen werd het Oostenrijkse team beter en in 2019 kreeg hij voor het eerst een echte kans om voor de titel te gaan. Het mondde uit in een bloedstollende titelstrijd met Lewis Hamilton in 2021 en deze werd pas in de laatste ronde van de laatste race, in Abu Dhabi, in het voordeel van de Red Bull-coureur beslist. Sindsdien domineert Verstappen de Formule 1 en veroverde hij ook zijn tweede wereldtitel. Op dit moment gaat de 25-jarige coureur aan de leiding van het kampioenschap in wat lijkt uit te monden in een onderlinge strijd met teamgenoot Sergio Perez.

Terugkijkend op zijn eerste jaren bij Red Bull, stelt Verstappen dat die jaren hem hebben geleerd veel geduld te hebben, wat heeft geholpen in zijn jacht op de titel. Of hij ooit aan het Red Bull-project twijfelde? "Geen twijfels, maar je moet geduldig zijn", antwoordt de Nederlander desgevraagd. "Ik heb door de jaren geleerd heel veel geduld te hebben, maar ik geloofde altijd in dit project omdat ik zag hoe de mensen werkten en hoe gemotiveerd ze waren om de top te bereiken. Je kunt zoiets niet forceren en zeggen dat we nu moeten winnen terwijl we op gegeven moment het op twee na snelste team waren. Het is een proces en dan krijg je een paar mensen op misschien verschillende posities, je krijgt een goede groep bij elkaar."

Red Bull worstelde met name in de jaren dat het Renault als krachtbron had. Volgens Verstappen ging alles er alleen maar op vooruit toen het team afscheid had genomen van de Franse motorleverancier en overstapte op het Japanse Honda. "Op een gegeven moment klikte het gewoon van het ene op het andere jaar. We maakten echt een sprong voorwaarts", meent Verstappen.

"Het is achteraf gezien natuurlijk makkelijk om te zeggen: 'Ik zag dit aankomen.' Dat weet je niet, maar ik geloofde in het proces omdat ik het gevoel had dat er iets zat aan te komen. We hadden een paar jaren waarin motordeals uit elkaar vielen en dan was het gewoon een beetje een worsteling. Soms hadden we een best degelijk pakket, maar kwamen we topsnelheid tekort. Dat maakte het heel lastig om de ware potentie te tonen. Toen kwam Honda, dat was opnieuw een beetje werk in uitvoering. Maar na een jaar waren we al zeer competitief, dat was geweldig om te zien."