Formule 1 GP van Mexico

Verstappen grapt over verschil met Antonelli op 20-jarige leeftijd: 'Hij spreekt Italiaans'

Max Verstappen reageert op typische wijze wanneer hem wordt gevraagd naar het grootste verschil tussen hemzelf en de jongste F1-wereldkampioen. Op een serieuzere noot waardeert de Nederlander hoe nuchter Kimi Antonelli is

Ronald Vording

Gepubliceerd: 5 nov 2026, 11:25

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Na de Grand Prix van Mexico is Kimi Antonelli de geschiedenisboeken ingegaan als jongste wereldkampioen ooit in de Formule 1. De Italiaan heeft het record overgenomen van Sebastian Vettel, die op Monza al had gezegd dat hij het fantastisch zou vinden als Antonelli het zou verbreken en dat records er zijn om gebroken te worden.

Onder de huidige superlicentieregels wordt het een enorme uitdaging om Antonelli's record (20 jaar, twee maanden en zeven dagen) nog verder aan te scherpen, aangezien iemand dan als tiener een eerste wereldtitel zou moeten binnenhalen.

Dit alles onderstreept hoe bijzonder Antonelli's prestatie is, al reageerde Verstappen kort voordat de Italiaan de titel veiligstelde nogal nuchter toen hem werd gevraagd wat de protegé van Mercedes precies onderscheidt van de meeste jonge coureurs: “Meer talent.”

Op de vraag of het echt zo simpel is, vervolgde de viervoudig wereldkampioen: “Nou, dat helpt zeker enorm. En natuurlijk heeft hij van jongs af aan ook de juiste begeleiding gehad van zijn vader. Zijn vader weet veel meer van racen dan de gemiddelde vader, en als je zoon dan ontzettend veel talent heeft, helpt dat al enorm.”

Naast de begeleiding van Marco Antonelli is er vanzelfsprekend ook het vertrouwen en de steun van Mercedes, iets wat Antonelli zelf regelmatig benadrukt. Teambaas Toto Wolff is zijn protegé altijd blijven steunen, ook tijdens de moeilijke momenten vorig jaar, en met onder anderen de ervaren Peter Bonnington naast zich kan Antonelli zich nauwelijks een betere omgeving wensen.

Wanneer Verstappen wordt gevraagd over welke kwaliteit Antonelli beschikt die Verstappen zelf op 20-jarige leeftijd niet had, zorgt de Nederlander voor gelach door met een volledig strak gezicht te antwoorden: “Nou, hij spreekt Italiaans…”

Lewis Hamilton, Ferrari, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Los van het feit dat Verstappens Italiaanse woordenschat aanzienlijk minder indrukwekkend is, benadrukt de Red Bull-coureur dat de twee situaties niet echt te vergelijken zijn.

“Je kunt het niet vergelijken. Ik begon in de Formule 1 toen ik 17 was, en heel lang reed ik niet in een auto waarmee ik om het kampioenschap kon vechten”, zei Verstappen. “Dat was natuurlijk het grootste probleem, maar het feit dat Kimi het op die leeftijd zo goed doet, is heel indrukwekkend.”

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Met die woorden verwijst Verstappen vanzelfsprekend naar zijn begin bij Toro Rosso en zijn eerste jaren bij Red Bull, die bijzonder lastig waren door de ondermaats presterende Renault-motor. Daardoor kon Verstappen alleen vechten om losse racezeges en beschikte hij pas in 2021, zijn zevende F1-seizoen, voor het eerst over het materiaal om voor de titel te strijden.

Hoewel de jaren daarvoor begrijpelijkerwijs frustrerend waren door het gebrek aan competitief materiaal, gaven ze de Nederlander wel de kans om zich relatief buiten de schijnwerpers te ontwikkelen. Volgens Verstappen had Antonelli die kans niet, omdat hij rechtstreeks bij een topteam instapte.

“Ik denk dat vorig jaar op bepaalde momenten moeilijk voor hem was. Maar daar leer je natuurlijk ook van, en dat soort dingen moet ook gebeuren om te groeien. Dat is normaal in een rookieseizoen”, zei Verstappen.

“Als je voor een topteam rijdt, wordt alles kritischer bekeken. Je kunt je niet echt buiten de schijnwerpers ontwikkelen, maar richting dit jaar is hij daar heel goed mee omgegaan. Hij stond er vanaf het allereerste begin van dit seizoen meteen.”

Naast Antonelli's kwaliteiten als coureur vindt Verstappen één ander aspect nog belangrijker: hoe de 20-jarige Italiaan zich als persoon gedraagt en hoe hij ogenschijnlijk niet wordt beïnvloed door roem. Antonelli is nuchter, en Verstappen zegt dat hij dat het meest waardeert: “Hij is gewoon een normale jongen. Hij doet niet alsof hij een rockster of een superster is. Hij is gewoon heel oprecht. Hij heeft een goed hart, en dat waardeer ik echt.”

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