Formule 1 GP van Mexico

Verstappen grapt over Le Mans-ambitie Ricciardo: "Slim om mij te kiezen"

Verstappens voormalige Red Bull-teamgenoot noemde de Nederlander in een droombezetting voor een gooi naar de 24 uur van Le Mans

Ewan Gale Ronald Vording

Gepubliceerd: 30 okt 2026, 08:53

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Daniel Ricciardo, derde rijder, Red Bull Racing en Max Verstappen, Red Bull Racing

Daniel Ricciardo, Third Driver, Red Bull Racing and Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto: Simon Galloway / Motorsport Images

Max Verstappen heeft gegrapt dat voormalig Red Bull-teamgenoot Daniel Ricciardo een "slimme man" is omdat hij hem heeft gekozen voor een mogelijk trio voor een toekomstige poging in de 24 uur van Le Mans.

Ricciardo heeft aan geen enkele raceklasse deelgenomen sinds hij de F1 voor de tweede keer verliet, nadat hij in 2024 voor Red Bulls zusterteam RB had gereden.

In de podcast Beyond the Grid liet de Australische racewinnaar echter weten dat hij verleid zou kunnen worden om deel te nemen aan een toekomstige editie van de 24-uursrace op La Circuit de la Sarthe in Frankrijk, waarbij hij Verstappen en een andere voormalige Red Bull-teamgenoot, Sebastian Vettel, noemde als droombezetting.

“Ik wil hem niet onder druk zetten, maar Max is natuurlijk een naam die hoog op de lijst zou staan”, antwoordde Ricciardo toen hem werd gevraagd wie hij zou kiezen voor een samenwerking.

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"We hebben het in 2018 natuurlijk over Red Bull gehad, en wat als, en wat als; ik probeerde aan het einde van mijn loopbaan terug te keren bij het team, dus misschien is dat een manier waarop we de mensen kunnen geven wat ze willen."

Verstappen heeft eerder gezegd dat hij op een dag graag op Le Mans wil uitkomen en heeft zijn F1-prioriteiten gecombineerd met optredens in GT-races, met deelname aan de 24 uur van de Nürburgring van dit jaar en de finale van de GT World Challenge in Portimão.

Gevraagd naar de opmerkingen van Ricciardo in aanloop naar de Grand Prix van Mexico-Stad van dit weekend, antwoordde Verstappen: "Hij is een slimme man die mij in de auto kiest.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Mark Thompson / Getty Images

"Maar we moeten het zien. Het hangt gewoon van veel dingen af. Ook voor mij geldt: als ik het wil doen, wil ik het goed doen, met echt een goede voorbereiding.

"Op dit moment kan ik dat niet doen. Ik heb niet de vrije tijd om me toe te leggen op een Le Mans-project, met alle andere dingen die ik ook buiten de Formule 1 doe."

Ricciardos suggestie dat Le Mans een optie zou kunnen zijn is de eerste keer dat hij publiekelijk heeft laten blijken weer in een raceauto te willen stappen, al onthulde Verstappen dat het nieuws "niet nieuw voor mij" was, omdat hij met Ricciardo had gesproken.

"Ja, we hebben gesproken", bevestigde de viervoudig wereldkampioen.

"Maar ik denk ook, of het nu van mijn kant of van zijn kant is, dat wij niet het type zijn dat altijd alles moet delen. We praten op de achtergrond over veel dingen.

"Ik denk dat hij het zelf heeft gezegd. Hij ziet zichzelf niet terugkeren voor een heel seizoen, maar eenmalige optredens kunnen hem interesseren. Waarom niet? Maar nogmaals, ik denk dat als we zoiets doen, hij het er zeker mee eens zal zijn dat het goed moet zijn. Het moet zijn voor een kans om te winnen.

"Voor een kans om te winnen van mensen die het een heel seizoen doen, moet je echt heel goed voorbereid zijn. Je moet gewoon het juiste moment vinden."

Foto's van de GP van Mexico - donderdag

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Ryo Hirakawa, Haas F1

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Pierre Gasly, Alpine

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Pierre Gasly, Alpine

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Pierre Gasly, Alpine

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Pierre Gasly, Alpine, Franco Colapinto, Alpine

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Lance Stroll, Aston Martin Racing

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Franco Colapinto, Alpineskiën

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Oscar Piastri, McLaren

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Allan McNish, racedirecteur van het Audi F1 Team, samen met Alex Chan, hoofd race-engineering bij het Audi F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Oliver Bearman, Haas F1 Team, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Een gedetailleerd beeld van een rok

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Gabriele Mini, Alpine F1

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

George Russell, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Pierre Gasly, Alpine

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Alicia Torriani

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Franco Colapinto, Alpineskiën

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Franco Colapinto, Alpineskiën

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Max Verstappen, Red Bull Racing

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Dan Towriss, CEO van het Cadillac F1-team, en Cassidy Towriss

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

George Russell, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Pierre Gasly, Alpine

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Nikola Tsolov, Racing Bulls

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Een vrouw in traditionele klederdracht

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Frederik Vesti, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Net als Crawford, Aston Martin F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Charles Leclerc, Ferrari

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Een vrouw in traditionele klederdracht

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Ryo Hirakawa, Haas F1

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Max Verstappen, Red Bull Racing

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Max Verstappen, Red Bull Racing

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Ryo Hirakawa, Haas F1

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Frederik Vesti, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Ryo Hirakawa, Haas F1

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Frederik Vesti, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Carlos Sainz, Williams

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

George Russell, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Arvid Lindblad, Racing Bulls

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Zoals Crawford, Aston Martin F1

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Esteban Gutierrez, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

George Russell, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Gabriele Mini, Alpine F1

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Franco Colapinto, Alpineskiën

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Gabriele Mini, Alpine F1

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Esteban Ocon, Haas F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Franco Colapinto, Alpineskiën

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Oliver Bearman, Haas F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Gabriele Mini, Alpine F1

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Sergio Perez, Cadillac Racing

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

George Russell, Mercedes

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Pierre Gasly, Alpine

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Nico Hülkenberg, Audi F1 Team, Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Fernando Alonso, Aston Martin Racing

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Een kunstenaar werkt aan een muurschildering

GP van Mexico – donderdag, in foto’s

Formule 1

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