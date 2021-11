Verstappen en Herlings op shortlist Sportman van het jaar

Max Verstappen won dit seizoen al negen Formule 1-races en is op dit moment in een hevige titelstrijd verwikkeld met F1-legende Lewis Hamilton. Met nog twee races te gaan heeft Verstappen een voorsprong van acht punten op de Britse coureur. Verstappen werd in 2016 ook al eens verkozen tot sportman van het jaar. In dat jaar maakte hij de overstap van Toro Rosso naar Red Bull Racing en won hij de Spaanse Grand Prix bij zijn debuut.

Jeffrey Herlings staat ook op de shortlist van de Sportman van het jaar. De Red Bull KTM-coureur won dit seizoen zijn vijfde wereldtitel in het WK motorcross en deed dat op bijzonder indrukwekkende wijze. Eerder in het seizoen brak Herlings een schouderblad toen een tegenstander met motor en al op zijn rug sprong. Herlings ontbrak enkele manches, maar herpakte zich en besliste de titelstrijd in de laatste manche van het seizoen in zijn voordeel. Herlings zat in 2018 al eens bij de genomineerden, maar de titel ging toen aan zijn neus voorbij.

De andere namen op de shortlist zijn wielrenner Mathieu van der Poel, kickbokser Rico Verhoeven, schaatser Patrick Roest, windsurfer Kiran Badloe, baanwielrenner Jeffrey Hoogland, BMX-kampioen Niek Kimmann, baanwielrenner Harri Lavreysen en marathonloper Abdi Nageeye.

De vakjury buigt zich over de definitieve nominaties en de drie genomineerden voor de titel Sportman van het jaar worden op zondag 12 december bekend. Dat is ook de dag dat de laatste race van het Formule 1-seizoen in Abu Dhabi gereden wordt. Topsporters mogen op maandag 20 en dinsdag 21 december stemmen in de sporterscategorieën. De stemmen van de sporters tellen voor 50 procent mee in de uitslag, de leden van vakjury bepalen de overige 50 procent. Het NOC*NSF Sportgala 2020-2021 wordt op woensdag 22 december gehouden.

Jeffrey Herlings, Red Bull KTM Factory Racing Foto: Ray Archer