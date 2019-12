Verstappen: "Wil volgend jaar meer races winnen met Red Bull"

Verstappen won dit jaar in Oostenrijk, Duitsland en Brazilië. Hij scoorde in totaal negen podiumplekken en eindigde als derde in de WK-stand. Met name in de tweede seizoenshelft was het team weer sterk. Willen Red Bull Racing en Verstappen kans maken op de wereldtitel, dan moeten ze er vanaf het begin bij zitten en vaker om de zege kunnen meedoen. "Ik wil natuurlijk meer races winnen. We hopen volgend jaar aan het begin van het seizoen mee te kunnen komen met de rest en kans te maken op het wereldkampioenschap”, aldus de 22-jarige coureur bij ServusTV.

Over een toekomst zonder Red Bull denkt hij niet na. Zijn contract loopt nog één jaar, maar met positieve resultaten is het goed mogelijk dat hij de samenwerking met zijn huidige renstal verlengt. "Ik bekijk het positief, voel me goed binnen Red Bull. Het loop allemaal erg goed en uiteindelijk is dat toch het belangrijkste. Iedereen hier wil ook samen winnen, dus ik voel me ontspannen en op de juiste plek. Ik wil graag winnen met Red Bull.”

Des te bijzonderder kan dat zijn door de terugkeer van de Dutch Grand Prix in Zandvoort. Het Nederlandse circuit werd in 1985 voor het laatst door de Formule 1 bezocht en staat in mei volgend jaar dus na 35 jaar weer op de kalender. De fans van Verstappen kleuren al in heel wat andere races de tribunes oranje, maar de Red Bull-coureur verwacht dat bij de race aan de Noord-Hollandse kust logischerwijs nog meer. "Het zal er geweldig uitzien met al die Nederlanders. Het is te hopen dat we op de nieuwe baan [waaraan momenteel gewerkt wordt, red.] met F1-auto's kunnen inhalen en dat wij er goed presteren. Maar hopelijk is volgend jaar elke baan een Red Bull-circuit."

