VIDEO: Verstappen en Albon racen met koelboxen in Melbourne

Red Bull bedenkt wel vaker "aparte" activiteiten voor Verstappen en Albon, maar dit keer denkt het merk wel erg out of the box. Of beter: on top of the box. Aan de waterkant van Melbourne raceten de Formule 1-rijders van het team tegen elkaar op geïmproviseerde scooters, gebouwd rond een koelbox. Ook de verzamelde pers mocht komen kijken, maar uit voorzorg voor het coronavirus moesten zij wel op twee meter afstand blijven van de coureurs.

Geniet van de bovenstaande beelden en van de foto's hieronder.