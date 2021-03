Verstappen snelste tijdens eerste Formule 1-training van 2021

Om 12.30 uur Nederlandse tijd ging in Bahrein het licht aan het einde van de pitstraat op groen voor de eerste vrije training van het jaar. Aangezien het voorseizoen dit jaar maar drie testdagen telde en de vrijdagsessies in 2021 een half uur korter duren - een uur in plaats van anderhalf uur - dook een groot aantal rijders meteen de baan op.

De coureurs van Red Bull en Mercedes begonnen de dag op de zachte banden en wisselden elkaar gedurende het eerste kwartier af op de eerste stek in de tijdenlijst. Sergio Perez reed na enkele minuten een 1.33.180, waarmee hij bovenaan stond totdat Lewis Hamilton zijn W12 naar een 132.844 bracht. Valtteri Bottas ging even later een tiende van een seconde sneller dan zijn teamgenoot, waarna Max Verstappen zich op P1 meldde met een 1.32.591. Aan het einde van het eerste kwartier stond Hamilton echter weer bovenaan dankzij een 1.32.214.

De training was iets meer dan een half uur oud toen Hamilton een nieuwe snelle ronde inzette, maar een mindere tweede en derde sector - zo verremde hij zich even bij de laatste bocht - zorgden ervoor dat hij zich niet verbeterde. Lando Norris ging intussen wel harder. De McLaren-coureur rondde het Bahrain International Circuit in een 1.31.897 en nam zodoende de eerste plek in de tijdentabel van de zevenvoudig wereldkampioen over. Ferrari-rijder Charles Leclerc sloot aan op P2 met een 1.31.993, terwijl AlphaTauri's Pierre Gasly zich op P3 nestelde met een 1.32.195.

Hierna was het weer de beurt aan de mannen van Mercedes en Red Bull om gas te geven. Hamilton kwam opnieuw niet lekker door de laatste bocht en bleef met een 1.31.921 steken op de tweede tijd. Bottas leverde wel een foutloze ronde af en zette met een 1.31.692 Mercedes terug bovenaan. Met nog vijf minuten op de klok ging Verstappen paars in het eerste en tweede gedeelte van het circuit, waarna hij er een persoonlijk beste tijd in de laatste sector aan toevoegde. Het resultaat was een 1.31.394, waarmee hij met bijna drie tienden verschil de eerste positie op het tijdenscherm overnam van Bottas. De tijd van Verstappen werd hierna niet meer verbeterd.

Verstappen was dus de snelste in de eerste training, voor Bottas, Norris, Hamilton en Leclerc. Perez sloot zijn eerste training voor Red Bull af met de zesde tijd, Gasly was goed voor de zevende tijd en Carlos Sainz begon zijn Ferrari-dienstverband met de achtste tijd. Daniel Ricciardo loodste de tweede McLaren naar de negende tijd. Antonio Giovinazzi zorgde er met de tiende tijd voor dat er ook een Alfa Romeo in de bovenste helft van de tijdenlijst eindigde. Kimi Raikkonen eindigde net buiten de top-tien op P11. Aston Martin-coureurs Sebastian Vettel en Lance Stroll begonnen het weekend met de twaalfde en dertiende tijd.

Yuki Tsunoda, waar dit jaar veel van wordt verwacht, trapte zijn Formule 1-carrière af met de veertiende tijd. De nieuweling van AlphaTauri liet horen niet op zijn mondje te zijn gevallen door fel uit te halen over de boordradio toen hij last had van verkeer. Met een 1.33.329 liet de Japanner Alpine-coureurs Esteban Ocon en Fernando Alonso achter zich. Onderaan eindigden de rookies van Haas. Mick Schumacher was voorlaatste, Nikita Mazepin laatste.

De tweede training voor de Grand Prix van Bahrein begint om 16.00 uur Nederlandse tijd.

