Verstappen snelste in tweede training, zware crash Ricciardo

Er wordt op zaterdag veel regen verwacht in het Oostenrijkse Spielberg, waardoor er een kans is dat de kwalificatie niet op het gebruikelijke moment verreden kan worden. Met oog op het naderende hemelwater heeft de FIA de teams eraan herinnerd dat als de kwalificatie niet door kan gaan op zaterdagmiddag, er gekeken zal worden of deze op zondagochtend plaats kan vinden. Mochten de omstandigheden ook dan te slecht zijn om te rijden, dan wordt de uitslag van de tweede vrije training als startopstelling genomen. Dit betekende dat de coureurs uit voorzorg serieus werk dienden te maken van hun korte runs op de zachte band.



Nadat de tweede training met vijf minuten vertraging - de Formule 3-kwalificatie was door twee rode vlaggen uitgelopen - was begonnen, gingen de rijders echter eerst aan de slag op de hardere compounds. De sessie was tien minuten oud toen de rode vlag tevoorschijn kwam voor een harde crash van Daniel Ricciardo. De Australiër verloor de achterkant van zijn auto bij het insturen van de negende bocht en belandde met een stevige klap in de bandenstapels. De Renault RS20 raakte zeer zwaar beschadigd bij het incident. Ricciardo verliet, nadat hij over de boordradio zijn excuses had aangeboden aan zijn team, op eigen kracht de auto, maar was daarna wel een beetje aan het hinken, toen hij de schade aan zijn auto bekeek. Na een bezoek aan het medisch centrum bleek de Renault-coureur echter volledig in orde.



Racing Point-rijder Sergio Perez was op het moment van de rode vlag de snelste man met een 1.04.087, die hij had gereden op de zachte band. Verstappen klaagde tijdens zijn eerste ronden in de training vanaf de vierde en vijfde versnelling geen vermogen te hebben, maar kwam na een bezoek aan de pits op de medium band niettemin tot een 1.04.695, waarmee hij naar de tweede stek in de tijdenlijst ging. Die tijd werd echter geschrapt wegens 'track limits'. Vertappen rondde de Red Bull Ring daarna in een 1.04.570, waarmee hij alsnog beslag legde op P2.



Vervolgens was het tijd voor de korte runs op de zachte band, die mogelijk dus bepalend zijn voor de grid op zondag. Perez noteerde op nieuwe softs een 1.03.877 en was daarmee de eerste die vrijdag onder de 1.04 ging. Verstappen sloot daarna aan op P2 met een 1.03.991, maar zag opnieuw zijn tijd gedeletet worden wegens het overschrijden van de baanlimieten. Valtteri Bottas, een week geleden goed voor de pole en de zege in Oostenrijk, stuurde zijn Mercedes hierop in een 1.03.703 over de streep, waarmee hij Perez van de eerste plek stoot. Verstappen was weggezakt naar de achtste positie toen hij nog een run ondernam op nieuwe zachte banden. Ditmaal bracht hij met een 1.03.660 een nieuwe snelste tijd op de klokken en dit keer bleef de tijd ook staan.



De concurrentie had geen antwoord op de tijd van Verstappen, die zodoende de training als snelste afsloot en zondag dus van pole-position begint als de actie op zaterdag in het water valt. Bottas en Perez waren met eerdergenoemde tijden tweede en derde, terwijl Lance Stroll op een halve seconde de vierde tijd reed. Carlos Sainz bracht zijn McLaren naar de vijfde tijd, terwijl regerend wereldkampioen Lewis Hamilton bleef steken op de zesde tijd. Alexander Albon kende een rommelige training. De teamgenoot van Verstappen spinde aan het begin van de sessie bij de derde bocht en kwam in de slotfase in de grindbak terecht door een spin. De Britse Thai besloot de vrijdag als zevende in de tijdenlijst. Lando Norris, die een gridstraf van drie plaatsen aan de broek heeft wegens het negeren van een gele vlag tijdens de eerste training, klokte de achtste tijd. Charles Leclerc en Esteban Ocon reden de negende en tiende tijd.



Sebastian Vettel was duidelijk aan het worstelen met zijn Ferrari en stond aan het einde van de dag slechts zestiende in de tijdentabel, een plek onder Williams-rijder George Russell. Nicholas Latifi ging met de andere Williams rond in de zeventiende tijd, waarmee het er steeds meer op begint te lijken dat het team uit Grove daadwerkelijk de aansluiting met de rest van het veld heeft gevonden. Haas droeg de rode lantaarn in VT2, met de achttiende tijd voor Kevin Magnussen en negentiende tijd voor Romain Grosjean.



De derde vrije training voor de Grand Prix van Stiermarken staat op de rol voor zaterdag om 12.00 uur. Als het weer het toelaat, begint de kwalificatie om 15.00 uur.