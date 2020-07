Vettel bovenaan in natte tweede training Hongarije

Nadat de eerste vrije training voor de Hongaarse Grand Prix nog op een droge baan was afgewerkt - Lewis Hamilton was de snelste voor Valtteri Bottas - begon het stevig te regenen op de baan even buiten Budapest. De omstandigheden op de Hungaroring waren dermate slecht dat slechts negen coureurs een tijd reden tijdens de Formule 2-training en de Formule 3-kwalificatie na een paar minuten werd stilgelegd om daarna niet meer te worden hervat. In de aanloop naar de tweede Formule 1-training werd geprobeerd om met veegauto's zoveel mogelijk water van de baan te krijgen. Het harde werken van de baanwerkers ten spijt werd er echter lange tijd nauwelijks gereden tijdens de oefensessie.

Op het moment dat het licht aan het einde van de pits op groen betrad Pierre Gasly moederziel alleen het circuit. De coureur van AlphaTauri, die de volledige eerste training had gemist door een motorgerelateerd probleem, hield het echter bij een installatieronde. Pas twintig minuten later verscheen er weer een auto op de baan. Sergio Perez legde een aantal ronden af met de Racing Point RP20 en was de eerste die een tijd noteerde. Tijdens zijn vierde ronde over de natte Hungaroring blokkeerden zijn wielen echter bij het ingaan van de chicane. De Mexicaan schoof de grindbak in, waarop hij gelijk binnen kwam. Op dat moment waren zijn teamgenoot Lance Stroll en Alfa Romeo-coureur Kimi Raikkonen juist begonnen aan een run. Maar na een handjevol ronden hielden ook zij het voor gezien, waarna het opnieuw een poos stil bleef op de Hungaroring.

De training was al bijna halverwege toen Esteban Ocon en Daniel Ricciardo de volgenden waren die zich op de baan meldden. De Renault-coureurs waren de eersten die zich op intermediates op het circuit waagden, maar kwamen na een ronde meteen terug in de pits. De heren van Ferrari loste het duo van de Franse fabrieksformatie af op het asfalt. Na een paar ronden aftasten legde Sebastian Vettel met een 1.41.564 beslag op P1, die tot dat moment in handen was van Lance Stroll. Een ronde later scherpte de tweevoudig winnaar van de Grand Prix van Hongarije (2015 en 2017) zijn tijd aan naar een 1.40.464, terwijl ondertussen meer en meer coureurs de baan op druppelden.

Met nog vijftien minuten op de klok hadden elf coureurs een tijd gereden en nog eens zes rijders een installatieronde afgelegd. Alleen Kevin Magnussen, Alexander Albon en Max Verstappen waren nog helemaal niet buiten geweest. Bij het ingaan van het laatste kwartier rolde Verstappen dan eindelijk zijn RB16 de garage uit. Na een enkel rondje op de intermediates - de band waarop de Ferrari's op dat moment ook aan het lappen waren - meldde de Nederlander zich weer bij zijn team. In navolging van Verstappen gingen ook Albon en Magnussen eropuit, maar net als de Limburger bleef het bij één ronde. Enkele minuten voor sluitingstijd was Verstappen terug op de baan en volgde er ook nog een getimede ronde. De Red Bull-coureur ging rond in een 1.42.820 en ging daarmee naar de zevende tijd.

Vettel leek kort daarvoor op weg naar een verbetering van zijn eigen toptijd, maar aan het einde van de tweede sector raakte hij van de baan, zodat zijn eerdere 1.40.464 uiteindelijk bleef staan. Valtteri Bottas ging twee tienden langzamer dan de Duitser en reed de tweede tijd. Carlos Sainz, Lance Stroll en Sergio completeerden de top-vijf in een training, terwijl Pierre Gasly de dag als zesde besloot door net iets sneller te gaan dan Verstappen. Aan de gereden tijden van de middagsessie kan echter geen enkele waarde worden toegekend als gevolg van de natte omstandigheden. Bovendien waren er maar dertien coureurs die überhaupt een tijd lieten noteren. Onder meer Lewis Hamilton hield het bij een installatierun.

De actie in Hongarije gaat zaterdag om 12.00 uur verder met de derde vrije training.

Uitslag Formule 1 Grand Prix van Hongarije - Vrije training 2