Bottas ook snelste in tweede training Sochi, Verstappen P6

Er wordt zaterdag slecht weer verwacht in Sochi. Dusdanig slecht dat de derde vrije training en de kwalificatie mogelijk geen doorgang kunnen vinden, al verwacht de FIA op dit moment lichte regenval op zaterdagmiddag. Uit voorzorg werd de eerste Formule 3-race van zaterdagochtend vast naar vrijdag einde middag verplaatst, zodat er zaterdag meer ruimte is om eventueel met sessies te gaan schuiven.

De voorspelde regen in combinatie met het feit dat het zondag wel weer eens droog zou kunnen zijn, leidde tot een drukke tweede training. Charles Leclerc ging in de openingsfase het snelste op de soft band, waar de meeste andere rijders op dat moment met hardere compounds onderweg waren. Valtteri Bottas liet zich heel even op de mediums bovenaan zien, maar de Monegask keerde al snel weer terug bovenaan door zijn Ferrari naar een 1.34.925 te sturen. Na een kwartier deed er zich een opmerkelijk moment voor bij Lewis Hamilton, die bij terugkeer in de pits te ver doorschoot en de man met de krik omver kegelde. De Brit kwam snel op de radio om zich te verontschuldigen en te vragen of de monteur in orde was. Ook mompelde hij iets over de Magic-knop, die er eerder dit seizoen voor zorgde dat hij rechtdoor ging na de herstart in Baku.

Korte tijd later kwamen overal de zachte banden tevoorschijn. Fernando Alonso reed met een 1.34.672 de nieuwe snelste tijd, maar vervolgens strekte Bottas de benen op de zachte compound, resulterend in een 1.33.593. Max Verstappen ging naar de tweede stek in de tijdentabel met een 1.34.621. Een seconde langzamer dus, maar de Nederlander kon zich gezien zijn motorstraf volledig richten op het optimaliseren van zijn race pace. Weinig verrassend gingen verschillende coureurs nog onder de tijd van de Red Bull-coureur, waardoor hij uiteindelijk zesde kwam te staan.

Moest Hamilton in de eerste training nog twee tienden toegeven op zijn teamgenoot, in de tweede oefensessie bedroeg het verschil met de Fin slechts 0.044 seconde. Pierre Gasly kwam sterk voor de dag door met de AlphaTauri de derde tijd te rijden. De Fransman reed helemaal aan het einde van de sessie echter schade door hard over de kerbstones bij de tweede bocht te gaan. Gasly moest zonder voorvleugel terug naar de pits. Lando Norris en Esteban Ocon besloten de vrijdag als vierde en vijfde.

Charles Leclerc beleefde een spin bij de negende bocht, maar kon zijn weg zonder problemen vervolgen. Dat kon niet gezegd worden van Antonio Giovinazzi. De Italiaan van Alfa Romeo belandde op dezelfde plek in een spin en schoof achterwaarts tegen de kunststof blokken, waardoor zijn achtervleugel aan gruzelementen ging. Giovinazzi, wiens toekomst bij Alfa Romeo onzeker is, wilde verder rijden, maar kreeg al snel de instructie zijn auto te parkeren, omdat er allerlei onderdelen van de achterkant van zijn auto vielen. Vanwege alle rommel op de baan ging er even een rode vlag.

De derde training dient zaterdag om 11.00 uur Nederlandse tijd verreden te worden, maar het is nog even afwachten wat het weer precies gaat doen.

