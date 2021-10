Hamilton ook bovenaan in tweede training Turkije, Verstappen vijfde

Niet lang nadat het licht aan het einde van de pits op groen was gezet voor de tweede oefensessie, waren alle twintig coureurs op de baan te vinden. De drukte leidde tot een hachelijk moment bij de twaalfde bocht, waar drie rijders op een slakkengang doorheen kropen, terwijl Sergio Perez en Lewis Hamilton op hoge snelheid aan kwamen stormen. Het liep goed af voor alle betrokkenen, maar heel veilig was het niet.

Charles Leclerc ging het snelst in de openingsfase van de training door op de medium band naar een 1.24.102 te gaan. Lewis Hamilton, die in Turkije naar zijn vierde interne verbrandingsmotor is gewisseld en daarom tien startplaatsen achteruit gaat, kwam op dezelfde compound tot een 1.24.201, waarmee hij aanvankelijk tweede stond. Max Verstappen was tijdens zijn eerste run niet heel gelukkig met de balans van zijn Red Bull en bleef steken op een 1.25.006, waarmee hij zevende stond.

Na een minuut of twintig ging het gros van de coureurs voor een run op de soft. Hamilton snelde in de Mercedes naar een 1.23.840, waarmee hij Leclerc van de eerste plek in de tijdenlijst stootte. De Brit maakte er vervolgens nog een 1.23.804 van. Leclerc kwam op de rode band tot een 1.23.970, waarmee hij tot het einde toe tweede bleef op het tijdenscherm. Valtteri Bottas en Sergio Perez klokten de derde en vierde tijd, terwijl Verstappen naar de vijfde plek klom. De beste tijd van de Nederlander was een 1.24.439, waarmee hij liefst zes tienden van de tijd van Hamilton zat. En de Brit was niet alleen snel over een enkele ronde. Ook de long run pace van Mercedes zag er later in de training zeer acceptabel uit.

McLaren-coureur Lando Norris tekende voor de zesde tijd door een tiende van een seconde sneller te gaan dan Alpine-rijders Fernando Alonso en Esteban Ocon. Pierre Gasly en Antonio Giovinazzi waren de andere namen in de top-tien. Verschillende rijders gingen tijdens de tweede training even naast de baan als gevolg van de wind. Nicholas Latifi en Gasly belandden in een spin - de Canadees zelfs twee keer - terwijl Nikita Mazepin kort voor het einde nog een aardige schuiver maakte bij de vermaarde Turn 8. Alle drie konden zonder problemen hun weg vervolgen. Na het zwaaien van de vlag was er nog een technisch probleem bij Ocon. De Fransman kwam niet uit zijn neutraal toen hij op de grid had plaatsgenomen voor een oefenstart.

Zaterdag om 11.00 uur Nederlandse tijd wordt in Turkije de derde vrije training verreden.

Uitslag tweede training Grand Prix van Turkije