Verstappen ook bovenaan in tweede training GP van Stiermarken

Een week na de door Max Verstappen gewonnen Grand Prix van Frankrijk staat de volgende wedstrijd alweer op het programma: de Grand Prix van Stiermarken. De coureurs gingen vrijdag de baan op om zich voor te bereiden op de achtste race van het seizoen. Nadat Verstappen in de ochtend de snelste tijd op de klokken had gebracht, reed de Nederlander ook in de middag de beste tijd.

Bij aanvang van de tweede training was er 80 procent kans op regen tijdens de sessie en dus gingen de coureurs meteen de baan op toen het licht aan het einde van de pitstraat op groen werd gezet. De rijders waren nog maar net buiten of de eerste druppels werden gemeld. Bovendien nam de wind behoorlijk toe.

Een groot aantal coureurs ging aan het begin van de training wijd bij de derde bocht, onder wie Max Verstappen en Lewis Hamilton. Carlos Sainz belandde in een spin bij de vijfde bocht. De Ferrari-coureur rolde achteruit door de grindbak en terug het asfalt op, waarna de Spanjaard zijn weg kon vervolgen. Later in de training leverde Nikita Mazepin een uitstekende imitatie van dat moment af door op dezelfde plek in de rondte te gaan met zijn Haas Formule 1-auto.

Verstappen begon de middag op de harde band en was de snelste man in de openingsfase van de training met een 1.06.192. Na een kwartier deden de eerste coureurs echter ook al een run op de zachte band. Valtteri Bottas ging paars in de eerste en tweede sector, maar kwam met een 1.06.251 niet aan de tijd van Verstappen. Aston Martin-coureurs Lance Stroll en Sebastian Vettel reden daarna wel achter elkaar een nieuwe snelste tijd. Hamilton ging vervolgens naar een 1.05.796, waar vervolgens Esteban Ocon met zes duizendsten onderdoor ging met zijn Alpine. Hamilton reed hierna een nieuwe snelste tijd, maar zag zijn ronde geschrapt worden wegens track limits. Verstappen kwam kort daarop in een 1.05.412 over de streep, wat de snelste tijd van de dag zou zijn.

Daniel Ricciardo imponeerde door zijn McLaren naar de tweede tijd te brengen met een 1.05.748. De Australiër was een fractie rapper dan Ocon en Hamilton, die de eerste dag op de Red Bull Ring als derde en vierde afsloten. Fernando Alonso stuurde de tweede Alpine naar de vijfde tijd, terwijl Vettel Lando Norris nipt voorbleef voor de zesde tijd. Lance Stroll, Sergio Perez en Antonio Giovinazzi gingen respectievelijk naar de achtste, negende en tiende tijd.

Hoewel het behoorlijk donker werd rond het circuit, zette de regen niet door, waardoor de coureurs zonder problemen hun programma op de slicks konden afwerken. Alhoewel, zonder problemen… Nicholas Latifi beleefde een behoorlijk wilde spin bij het uitkomen van de zesde bocht, waarna zijn Williams zijwaarts door het gras denderde. Twintig minuten voor het einde was er ook nog een opmerkelijk moment in de pits. Bottas reed na een oefenpitstop agressief weg om wat rubber neer te leggen, verloor de controle over zijn Mercedes en maakte een halve spin. De Fin schoof met piepende banden langs enkele monteurs van McLaren, alvorens hij met hulp van een paar McLaren-leden verder kon. De wedstrijdleiding zal het moment na afloop van de training nader bekijken.

Het laatste deel van de training stond in het teken van long runs en zodoende deden er zich geen veranderingen meer voor in de top-tien. Ferrari was slechts tiende en elfde in de eerste oefensessie en ging tijdens de middagsessie niet beter: Carlos Sainz klokte de elfde tijd, Charles Leclerc was dertiende. Bottas eindigde tussen de Ferrari’s op P12. Latifi was langzaamste en eindigde de dag op P19, doordat Pierre Gasly niet in actie kwam tijdens de tweede training. De Fransman moest de oefensessie vanaf de pitmuur volgen, nadat motorleverancier Honda iets ongewoons in de data van zijn motor had gezien.

Zaterdag gaat het raceweekend om 12.00 uur verder met de derde vrije training.

Resultaten tweede training Grand Prix van Stiermarken