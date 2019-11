Verstappen dicht achter Vettel in tweede training GP van Mexico

Tijdens de eerste oefensessie eerder op de dag deden Mercedes, Ferrari en Red Bull weinig voor elkaar onder. Lewis Hamilton was snelste, maar werd op de hielen gezeten door Charles Leclerc en Max Verstappen, die allebei maar een tiende langzamer gingen dan de Brit. Het was hierna de vraag of de tweede training hetzelfde beeld zou geven of dat een van de topteams alvast wat afstand zou nemen van de concurrentie. Ferrari en Red Bull bleken andermaal erg aan elkaar gewaagd, terwijl constructeurskampioen Mercedes moest lossen uit de kopgroep.

Het was Ferrari dat het voortouw nam in de tweede oefensessie. Sebastian Vettel klokte in openingsfase een 1.17.960 op de medium band, terwijl Charles Leclerc op dezelfde compound een 1.18.183 noteerde. Het Italiaanse team stond daarmee eerste en tweede toen na een kwartier de actie werd stilgelegd voor een crash van Alexander Albon. De teamgenoot van Verstappen verloor de controle over zijn auto bij het naderen van de zevende bocht en ging zijwaarts tegen de kunststof blokken. De Red Bull-auto liep behoorlijk wat schade op, maar de Brits Thaise coureur kon ongedeerd uitstappen. Albon, die dit weekend voor het eerst op het Autodromo Hermanos Rodriguez rijdt, baalde hoorbaar van het incident. Zuchtend en steunend verontschuldigde hij zich over de boordradio bij zijn team. Verstappen stond met een 1.18.297 derde in de tijdenlijst toen de rode vlag tevoorschijn kwam. Valtteri Bottas had echter nog niet serieus gas gegeven, terwijl Hamilton nog helemaal geen tijd had staan.

Na een minuut of vijftien kon de training weer verder. De coureurs hadden het op de Mexicaanse omloop duidelijk moeilijk op de hardere banden. Met name de eerste en twaalfde bocht, waar flink geremd moet worden, bleken niet eenvoudig. De ene na de andere coureur schoot rechtdoor of belandde in een spin. Verstappen evenaarde in deze fase van de sessie niettemin tot op de duizendste nauwkeurig de tijd van Vettel (1.17.960), waardoor hij naar P2 klom. Niet lang daarna was het echter tijd om de zachte band over een korte run te proberen. Ook op die compound legde Ferrari een prima tempo aan de dag. Leclerc reed een nieuwe snelste tijd met een 1.17.072, maar dat was inclusief een foutje bij de twaalfde bocht. Vettel liet zien wat er werkelijk mogelijk was met de SF90 door met een 1.16.072 bijna een halve seconde rapper te gaan dan de Monegask. Verstappen kon wederom goed meekomen. De Nederlander bracht een 1.16.722 op de klokken, waarmee hij zich tussen de Ferrari’s op de tweede stek nestelde. Bottas en Hamilton moesten op respectievelijk zes en negen tienden van Vettel genoegen nemen met de vijfde en zesde tijd.

Toro Rosso voerde het middenveld aan met de zesde tijd van Daniil Kvyat en zevende tijd van Pierre Gasly. Carlos Sainz Jr. was met de McLaren goed voor de achtste tijd. Renault stond dankzij de negende tijd van Nico Hülkenberg in de eerste helft van de tijdenlijst, terwijl Lando Norris met de tweede McLaren de top-tien completeerde. Thuisrijder Sergio Perez besloot de sessie als twaalfde, waarmee hij voor de tweede keer op vrijdag een positie lager stond dan Racing Point-teamgenoot Lance Stroll. Albon eindigde de training door zijn crash onderaan.

Zaterdag om 17.00 uur is de derde en laatste vrije training voor de Grand Prix van Mexico.

Uitslag tweede training Mexicaanse Grand Prix:

Een ronde over het Autodromo Hermanos Rodriguez: