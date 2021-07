Bottas bovenaan op eerste dag in Hongarije, Verstappen P3

Na het experiment met een sprintrace op zaterdag bij de Grand Prix van Groot-Brittannië twee weken geleden, rijdt de Formule 1 in Hongarije weer volgens het oude vertrouwde weekendformat. Geen kwalificatie dus op vrijdagmiddag, maar gewoon weer een tweede vrije training van een uur.

Het merendeel van de coureurs verscheen aan het begin van de tweede oefensessie met de medium band op de baan. Valtteri Bottas, die stiekem bezig is aan een sterke reeks, ging rond in een 1.18.376 en was daarmee de snelste man in de openingsfase van de training. Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton klokte in de eerste minuten een 1.18.697, waarmee hij tweede stond tot het moment dat Max Verstappen zich op het asfalt meldde en een 1.18.581 op de klokken bracht. De Nederlander bracht het verschil met Bottas vervolgens terug tot een halve tiende door rond te gaan in een 1.18.422. De Fin nam enkele momenten later echter weer afstand door een 1.18.248 te realiseren. Hamilton nam vervolgens over aan de bovenkant van de tijdenlijst door een 1.18.140 neer te zetten.

Al na twintig minuten lieten de eerste coureurs zich op de zachte band zien. Sebastian Vettel stuurde zijn Aston Martin rond in een 1.18.228, waarmee hij naar de tweede stek klom. Teamgenoot Lance Stroll kwam over de streep in een 1.18.320, die hem naar de vierde plek in de tijdenlijst bracht. Deze verbeteringen leidden ertoe dat Verstappen naar P5 zakte.

Nadat Pierre Gasly even bovenaan had gestaan met een 1.18.113, keerde Bottas terug op P1 met een 1.17.012. Hamilton ging daarna terug naar de tweede stek door met een 1.17.039 een fractie trager te gaan dan de coureur uit Nastola. Verstappen was weggezakt naar de achtste plaats toen hij halverwege de sessie ook een snelle ronde op de soft probeerde. De Limburger kampte met een flinke dosis onderstuur en bleef steken op een 1.18.310, waarmee hij op bijna drie tienden van Bottas plaatsnam op P3.

Esteban Ocon imponeerde door de Alpine naar de vierde tijd te brengen. Met een 1.17.759 was de Fransman nipt sneller dan Sergio Perez, die met een 1.17.824 voor de vijfde tijd tekende. Gasly was met eerdergenoemde tijd uiteindelijk zesde, Fernando Alonso bracht de tweede Alpine naar de zevende tijd. Vettel en Stroll stonden aan het einde van de dag achtste en tiende. In de sandwich bij de beide Aston Martin-coureurs zat Lando Norris. De nummer drie in de tussenstand kwam met de McLaren niet verder dan de negende tijd.

Ondanks dat de Hungaroring ook wel ‘Monaco zonder muren’ wordt genoemd, waren Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz slechts elfde en twaalfde in de tweede training. Daniel Ricciardo besloot de eerste dag op de baan bij Boedapest als dertiende, nadat de Australiër van McLaren eerder op de dag ook maar veertiende was in de eerste training.

Het tweede half uur van de tweede vrije training stond zoals gebruikelijk in het teken van longs runs, waardoor er nauwelijks nog iets veranderde in de tijdenlijst. Bij Verstappen, eerder op de dag nog snelste in de eerste training, ging het nog altijd niet van een leien dakje. “Elke keer als ik instuur, verlies ik de achterkant”, merkte hij op over de boordradio, alvorens naar de pits te gaan om de stand van zijn voorvleugel te laten aanpassen. Met nog een paar minuten op de klok liet ook Yuki Tsunoda zich eindelijk op de baan zien. De Japanner stond bijna de gehele training in de pits, doordat zijn AlphaTauri moest worden gerepareerd na een crash in de eerste oefensessie. Tsunoda reed bij het zwaaien van de vlag de zeventiende tijd.

Het F1-weekend in Hongarije gaat zaterdag om 12.00 uur verder met de derde vrije training.

Resultaten tweede training Formule 1 Grand Prix van Hongarije: